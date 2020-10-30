Лидеры Европейского Cоюза признали серьезность второй волны пандемии в Европе и объявили о неизбежности новых и очень продолжительных санитарных мер, которые прекратятся только после успешной массовой вакцинации. Скорее всего они будут действовать в течение всего 2021 года, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на видеоконференцию глав ЕС.

Большинство стран ЕС уже ввели различные формы частичного карантина. Например, в Бельгии закрыты бары, рестораны, клубы, все культурные и спортивные заведения. Франция и Германия из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят повторный карантин на месяц. Закроются рестораны, бары, кинотеатры и фитнес-центры, детские сады и школы останутся открытыми.

Власти испанской Каталонии также решили закрыть регион на карантин на 15 дней из-за пандемии. Меры, которые были введены в автономии ранее, — закрытие кафе и баров — пока остаются в силе. По всей Испании введен обязательный комендантский час до 9 ноября.

Cаммит ЕС подтвердил необходимость ограничения необязательных перемещений граждан европейских стран, но в то же время выступил за создание функционирующей системы трансграничного перемещения людей и грузов внутри сообщества в условиях пандемии. То есть речь не идет о закрытии внутренних границ ЕС, но в массовом порядке свободно ездить по Европе гражданам стран сообщества не разрешат еще долго. На практике ЕС с высокой вероятностью ждут различные «гибкие формы» контроля над перемещениями, когда, например, при открытых границах людям не будут разрешать покинуть свой город.

Еврокомиссия полагает, что все ограничительные меры должны применяться до массовой вакцинации населения. «Теперь мы будем крайне осторожны в вопросах отмены санитарных мер, мы все должны держать в голове наиболее мощные инструменты борьбы с пандемией — это то, как мы сами ведем себя в повседневной жизни. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать закрытых, непроветриваемых помещений, эти меры сейчас имеют решающее значение», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В мире более 45 миллионов человек заразились коронавирусом, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США, Индии и Бразилии.