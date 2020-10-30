ОВД Канлыкульского района Каракалпакстана возбудило уголовное дело по факту принуждения девушки к вступлению в брак, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 136 УК (принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование к вступлению в брак).

По данным департамента, 13 октября примерно в 20:00 30-летний Д. Е., сговорившись с двумя знакомыми, подкараулили 24-летнюю Г. С. после работы и, применив силу, насильно усадили ее в Nexia-2 и отвезли в дом в соседнем ауле.

«В свою очередь Г. С., отказавшись принять руку и сердце Д.Е., обратилась с заявлением на имя начальника ОВД», — отмечается в сообщении.

В ходе доследственной проверки Nexia-2, принадлежащая Д. Е., была изъята и опечатана в качестве вещественного доказательства. Расследование продолжается.

Санкция статьи 136 УК предусматривает наказание штрафом до 25 БРВ или обязательные общественные работы до 360 часов или исправительные работы до 3 лет либо ограничение свободы от 1 года до 3 лет или лишение свободы до 3 лет.