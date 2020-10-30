Расположение офиса является неотъемлемой частью имиджа компании. Бизнес-центр Boulevard находится в сердце столицы на территории международного делового центра Tashkent City. Благодаря расположению рядом с главными автомагистралями столицы дорога до любой точки города на автомобиле займет считанные минуты.





Boulevard Business Center — это современное продуманное коммерческое и офисное пространство площадью 4 тысячи кв. м. Бизнес-центр представляет собой двухэтажное здание с футуристичной архитектурной концепцией. Оригинальный фасад выгодно выделяет его среди подобных проектов.





16 офисных помещений расположились на втором этаже бизнес-центра. Отдельный доступ позволит не мешать посетителям ритейл-зоны на первом этаже. Площадь офисов от 75 до 159 кв. м предоставляет возможность реализовать как отдельные кабинеты, так и просторный open-space формат. Высота потолков помещений второго этажа составляет пять метров. Это обеспечивает больше света и воздуха в пространстве. Офисные помещения поступают в продажу уже с готовым ремонтом, что сокращает затраты и экономит время на переезд.





На территории Boulevard Business Center предусмотрен охраняемый подземный паркинг. Он избавит сотрудников, клиентов и партнеров от проблем с поиском парковочного места. БЦ Boulevard соответствует всем требованиям, предъявляемым к высококлассному бизнес-пространству. Помещения оснащены центральной системой вентиляции и климат-контроля, современными инженерными системами и комплексной системой безопасности.

Приобретая офисное помещение в Boulevard Business Centre, владельцы инвестируют в собственную репутацию. А учитывая рост интереса к коммерческой недвижимости, помещение будет выгодным предложением аренды в дальнейшем.

Не стоит упускать возможность обзавестись престижным адресом Boulevard Business Centre в Tashkent City.

Офис компании работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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