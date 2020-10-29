В очередном еженедельном подкасте о страховании специалисты страховой компании «Узбекинвест» рассказали о том, кто такие страховые посредники и как не попасться на крючок мошенников.

Основные моменты с подкаста

Кто такие страховые агенты?

Страховые агенты — это посредники между страховыми компаниями и их клиентами. Они помогают выбрать подходящую компанию и услугу, которая удовлетворит требования клиента.

Страховые агенты не всегда являются штатными сотрудниками. Между ними и страховщиками заключается соглашение, в рамках которого агент может продавать страховые услуги компании на определенной территории. Они могут заключать соглашения сразу с несколькими страховыми компаниями.

Работу страховых агентов и брокеров регулирует закон «О страховой деятельности» Республики Узбекистан и Положение о страховых агентах.

Зачем нужны страховые агенты?

Расширение территории предоставления страховых услуг требует немалых вложений. Для этого нужно изучить местный рынок, открыть филиал, привлечь сотрудников, приобрести необходимое оборудование и прочее. Поэтому страховые компании привлекают страховых агентов, которые уже знают местный рынок, и нет необходимости создания рабочих мест.

Как зарабатывают страховые агенты?

Агенты не берут дополнительной платы за посредничество и продают страховые услуги по цене, установленной страховой компанией. После оформления полиса они получают вознаграждение от страховой компании — определенный процент от проданной услуги. Размер вознаграждений устанавливается страховщиком и может варьироваться от вида услуги, проданной агентом.

В каких случаях лучше обращаться напрямую к страховщику, а когда — к агенту?

Если клиент четко знает, какой страховой продукт ему нужен и у какого страховщика, можно обойтись без посредников. Например, в «Узбекинвесте» можно легко оформить страховые полисы онлайн на сайте компании. Это намного быстрее и выгоднее, так как компания постоянно проводит специальные акции на определенные виды полисов и дает скидки тем, кто покупает страховку онлайн.

Если нет времени или возможности посетить офис или филиал страховой компании, а приобрести полис онлайн невозможно, можно обратиться к страховому агенту.

На что обратить внимание при выборе агента и как не стать жертвой мошенников?

Если принято решение воспользоваться услугами страхового агента, нужно проверить несколько важных моментов.

Легально ли работает агент

Нередко мошенники притворяются страховыми посредниками. Они подделывают удостоверения, продают недействительные полисы, а страховую премию забирают себе. Если наступит страховой случай, покупатели фальшивых полисов не получат никаких выплат.

У страхового агента должно быть удостоверение от компании, с которой он заключил соглашение. Все страховщики ведут специальный реестр и могут подтвердить, является ли это лицо страховым агентом этой компании. Например, если он предлагает страховые услуги «Узбекинвеста», можно обратиться в круглосуточный колл-центр компании и убедиться в подлинности удостоверения агента.

Есть ли лицензия у страховой компании, услуги которой предлагает агент

Перед покупкой полиса важно убедиться, что у страховой компании, с которой сотрудничает посредник, есть лицензия на осуществление деятельности на определенный вид страхования.

Бывают также случаи, когда лицензия есть, но она ограничена или приостановлена. Это значит, что компания временно не может продавать страховые полисы либо вообще не вправе заключать новые договоры. В любом случае лучше поискать другого страховщика.

Список страховщиков и действительность их лицензии можно отыскать в интернете, либо посмотреть на их сайтах.

Правильно ли указана цена страхового полиса

Посредники нередко пытаются завлечь клиентов выгодными предложениями. Они обещают дать скидку на полис, но важно понять, за счет чего снижается цена.

Возможно, посредник готов сделать дисконт за счет части своего вознаграждения. Но довольно часто вместо обещанной скидки посредники просто предлагают более дешевые полисы, которые покрывают меньше рисков, чем они говорят. Например, агент предлагает страхование квартир от всех рисков, но на самом деле перечень рисков может быть сильно ограничен. Или полис может включать франшизу — часть убытков придется покрывать самостоятельно.

Чтобы не стать жертвой, нужно внимательно изучить условия договора и правила страхования. Например, на сайте «Узбекинвеста» есть онлайн-калькуляторы, которые позволяют точно рассчитать стоимость полиса за считанные секунды. Посчитав, можно сравнить цены на сайте с теми, которые предлагает агент. Если есть разница, необходимо узнать причину.

Что делать, если страховой агент нарушил права покупателя?

Если агент какими-то действиями нарушил права покупателя, нужно сообщить страховой компании, с которой он сотрудничает. Все они обязаны отвечать за действия своих представителей и урегулировать проблему.

Если права покупателя нарушил агент, представляющий страховую компанию «Узбекинвест», можно позвонить по телефону доверия. Специалисты незамедлительно помогут решить проблему и примут меры по отношению к недобросовестному страховому агенту.

Круглосуточный call-центр: (+998) 71−207−60−00.

Телефон доверия: (+998) 71−200−02−34.

Сайт: insurance.uz

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