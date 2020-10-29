Народный артист Узбекистана Ёдгор Саъдиев назначен директором Узбекского национального академического драматического театра, сообщила пресс-служба Министерства культуры. О назначении объявил глава Минкульта Озодбек Назарбеков на встрече с коллективом театра 29 октября.

Ёдгор Саъдиев родился в 1946 году в Ташкенте. В 1971 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт. С 1968 года по настоящее время служит в национальном драмтеатре.

Артист известен своими ролям в таких спектаклях, как «Мирзо Улугбек», «Скорпион из алтаря», «Бунт невесток» и другие. Кинозрителям Ёдгор Саъдиев, прежде всего, знаком как Асадбек из сериала «Шайтанат». Также на его счету более 40 ролей в различных фильмах и сериалах.

Прежний руководитель театра, заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Масудов скончался 30 августа в возрасте 57 лет.