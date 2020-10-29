Пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана заявила, что в настоящее время в узбекском сегменте социальных сетей распространяются различные материалы, пропагандирующие радикальные, религиозно-экстремистские и несвойственные исламской религии идеи.

«Предупреждаем пользователей социальных сетей, что подготовка, хранение и распространение информации, пропагандирующей различные радикальные, религиозно-экстремистские и несвойственные исламской религии идеи, могут повлечь ответственность, установленную статьями 156 (Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды), 244−3 (Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания) Уголовного кодекса», — говорится в заявлении МВД.

В министерстве также призвали пользователей соцсетей, в том числе журналистов и блогеров, проверять информацию, прежде чем представить ее общественности.

К призыву присоединился директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Асаджон Ходжаев.

«Сейчас в соцсетях активно распространяют различные фото- и видеоматериалы, направленные на разжигание межрелигиозной вражды, ненависти и нетерпимости, — написал глава агентства в Facebook.

«Некоторые наши граждане эти фото и видеоматериалы размещают у себя в группах или на страничке, где у многих других читателей появляется возможность увидеть этот материал», — добавил он.

Асаджон Ходжаев подчеркнул, что такие граждане невольно становятся косвенными участниками распространения запрещенной законом информации и могут быть привлечены к ответственности за распространение запрещенной информации.

Отметим, что ни МВД, ни директор АИМК не конкретизируют, о каких именно материалах идет речь и какого характера контент в них содержится.