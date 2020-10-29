Жилой комплекс Manzara радостно объявляет старт второй фазы продаж. В честь данного события действует выгодное предложение, посредством которого можно приобрести готовую квартиру с ремонтом по выгодной цене.





Приятным бонусом служит то, что все квартиры в ЖК Manzara поступают в продажу с готовым качественным ремонтом, включающим в себя:

установленные в прихожей и прачечной шкафы;

душевую кабину в ванной комнате;

полностью укомплектованный санузел;

балконы с панорамными шумоизоляционными окнами;

входную дверь с домофоном.





Также можно воспользоваться выгодными условиями рассрочки сроком на 24 месяца. Благодаря этому приобрести подходящую квартиру в современном жилом комплексе будет еще проще.

Предложение ограничено.

Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисе продаж.

Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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