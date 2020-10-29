Жилой комплекс Manzara радостно объявляет старт второй фазы продаж. В честь данного события действует выгодное предложение, посредством которого можно приобрести готовую квартиру с ремонтом по выгодной цене.
Приятным бонусом служит то, что все квартиры в ЖК Manzara поступают в продажу с готовым качественным ремонтом, включающим в себя:
- установленные в прихожей и прачечной шкафы;
- душевую кабину в ванной комнате;
- полностью укомплектованный санузел;
- балконы с панорамными шумоизоляционными окнами;
- входную дверь с домофоном.
Также можно воспользоваться выгодными условиями рассрочки сроком на 24 месяца. Благодаря этому приобрести подходящую квартиру в современном жилом комплексе будет еще проще.
Предложение ограничено.
Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисе продаж.
Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.
Instagram: @bizninguylar
Telegram: t.me/bizninguylar
Facebook: facebook.com/bizninguylar
Сайт: bizninguylar.uz
На правах рекламы.