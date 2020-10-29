Власти Франции вводят общенациональный карантин с 30 октября и до 1 декабря в связи с резким скачком эпидемии. Об этом объявил в среду вечером президент Эммануэль Макрон в специальном телеобращении, сообщает Euronews.

Граждан просят оставаться дома, покидая его лишь для закупок первой необходимости, работы, посещения близких. В отличие от весеннего карантина, детские сады и школы останутся открытыми. Студентам университетов будет предложено по возможности перейти на дистанционное обучение. Будут также открыты дома престарелых, чтобы посещать родственников при строгом соблюдении санитарных мер. Рестораны и бары, торговые точки, не попадающие в список первой необходимости, закроют.

«Всех нас в Европе коронавирус снова застал врасплох. Некоторые страны, такие как Испания, Ирландия, Нидерланды, приняли раньше нас жесткие меры. Тем не менее все мы сегодня оказались в одной точке: нас захлестнула вторая волна, которая, как мы теперь предполагаем, окажется более масштабным и смертоносной, чем первая», — цитирует Euronews Эммануэля Макрона.

«Экономика не должна ни остановиться, ни обрушиться», — подчеркнул глава Франции. Поэтому государственные учреждения, заводы и сельскохозяйственные предприятия продолжат работать.

В Германии со 2 ноября до конца месяца будет действовать локдаун в облегченном варианте, пишет Euronews. Об этом также в среду объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меры призваны максимально ограничить контакты и остановить быстрое распространение вируса, отметила глава Германии, добавив, что школы и детские сады останутся открытыми.

В течение месяца будут закрыты, в частности, рестораны и пабы, кинотеатры, торговые ярмарки, театры и фитнес-центры. Все профессиональные спортивные соревнования, включая футбол, с понедельника будут проводиться за закрытыми дверями, а занятия любительскими видами спорта — запрещены.

Магазины останутся открытыми, при этом в них будет допускаться ограниченное количество покупателей — не более одного покупателя на 10 кв. м. площади. Люди смогут единовременно собираться вне дома не более 10 человек из максимум двух домохозяйств.

Германия предоставит до 10 млрд евро в качестве дополнительной экстренной помощи, чтобы помочь тем, кто пострадал от пандемии финансово, уточняет Euronews.