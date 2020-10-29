Совет исполнительных директоров Всемирного банка 29 октября утвердил финансирование в размере 50 млн долларов для реализации проекта «Модернизация национальной инновационной системы в Узбекистане», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ВБ.

Проект будет способствовать проведению исследований международного класса в государственных научно-исследовательских институтах (НИИ) и вузах, а также позволит коммерциализировать результаты их работ. Научные сотрудники этих организаций смогут подать заявки на получение грантов, которые профинансируют реализацию порядка 50 исследований в области научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР), в том числе совместных проектов с участием международных исследователей и частного сектора.

Темами исследований могут быть возобновляемые источники энергии, низкоуглеродные технологии, различные темы в области медицины и вирусологии, включая COVID-19, и другие перспективные направления науки и техники. На основании результатов исследований планируется издание порядка 50 статей в международных рецензируемых журналах.

Кроме того, местные фирмы и компании смогут получить порядка 30 грантов для инвестирования в стартап-проекты и в НИОКР новых или существующих инновационных продуктов и услуг, востребованных на местном и международном рынках. Например, они смогут подать заявки на финансирование проекта в области разработки медицинских, фармацевтических и биотехнологических продуктов и услуг.

Международный экспертный совет, состоящий из иностранных ученых, венчурных инвесторов и экспертов в области науки, техники и инноваций, будут принимать решения по вопросам предоставления финансирования и отбору соответствующих исследовательских предложений. Они будут базироваться на основе критериев, отражающих научную ценность, инновационный потенциал или социально-экономическую значимость предложенных исследований.

В рамках проекта будут выделены средства на модернизацию инфраструктуры и лабораторий отдельных НИИ, перечень которых будет утвержден Министерством инновационного развития после всесторонней оценки потребностей соответствующих организаций.

Средства проекта также будут использованы для подготовки правовой базы для регулирования вопросов коммерциализации НИОКР и инноваций в Узбекистане, а также проведения институциональных реформ в этих областях.