Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие во Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества по приглашению президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, сообщила пресс-служба главы государства.

Форум пройдет 30 октября в Сеуле в формате видеоконференции. В повестку мероприятия включены вопросы совместного преодоления последствий пандемии коронавируса и расширения международного партнерства.

Как ожидается, Шавкат Мирзиёев в своем выступлении остановится на наиболее актуальных вопросах региональной политики и перспективах развития взаимовыгодного сотрудничества.

В работе форума, помимо глав Узбекистана и Южной Кореи, также примут участие президенты России, Казахстана, Туркменистана, Монголии и другие.