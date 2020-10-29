Golden House представляет клубный дом бизнес-класса всего на 46 квартир внутри жилого комплекса Greenwich. Квартиры предоставляются с готовым ремонтом высокого уровня с использованием качественных и современных материалов. У покупателей есть всего семь дней для приобретения квартир в клубном доме, пока они в открытой продаже.





Клубный дом в британском квартале Greenwich — это квартиры бизнес-класса с высоким уровнем комфорта и уюта. Стильный холл, английский сад, игровые площадки во дворе, детский сад на территории комплекса. Все это повышает уровень комфорта жилой среды и возможностей общения с соседями.





В архитектуре дома будет отражаться британский стиль. Поэтому клубный дом Greenwich станет настоящим подарком для его поклонников. Отделка натуральными материалами, высокие окна, стильный интерьер общественных пространств, а также подземный паркинг и благоустроенная территория прекрасно дополняют высокое качество кирпичного строения.





Компания Golden House ценит отзывы клиентов и при создании проекта старается максимально учесть не только их желания, но и порадовать полезными подарками. Поэтому кроме всех упомянутых преимуществ, компания подготовила для жителей приятные и функциональные подарки:

Квартиры предоставляются с полным готовым ремонтом и качественной отделкой. При покупке квартиры компания бесплатно установит современный и эргономичный кухонный гарнитур. Он отлично впишется в формат новой квартиры.





В клубном доме представлено всего 46 квартир, которые будут в открытой продаже только семь дней. Кроме того, при 100%-й оплате покупатели становятся участниками акции с главным призом Tesla Model 3.

Оставить заявку на приобретение квартир в клубном доме Greenwich можно в офисах продаж Greenwich и Golden House или по телефону: (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун

Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката

Сайт: greenwich.uz

Facebook: fb.com/goldenhouseuz

Instagram: @goldenhouseuz

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