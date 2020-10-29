На неделе стало известно, что госбюджет за девять месяцев выполнен с профицитом почти в 2 трлн сумов. Как заметил президент Шавкат Мирзиёев, в нынешнюю эпоху пандемии лишь немногие страны смогли в этом году сверстать бюджет с «плюсом». Не исключаю, что теперь перед правительством поставлена задача придумать, как не только не расплескать достигнутое, но и толково распорядиться нажитым.

Главный финансовый документ исполнялся у нас аккурат с профицитом в прежние, дореформенные годы. И все это время автор этих строк испытывал стойкое недоумение, поскольку это не вяжется с основами бюджетного права. Финансисты точно знают, что сбалансированный госбюджет — почти недосягаемый идеал.

Дефицит бюджета — это вполне нормальное стремление государства потратить на развитие общества и страны несколько больше, чем оно зарабатывает. Перед началом каждого следующего года парламент регулярно утверждает бюджет с дефицитом. Напомню, что дефицит госказны уже давно вывалился за пределы запланированных в начале года полпроцента ВВП. Сегодня самый оптимистичный прогноз — уже 2,6%, или 6,7 трлн сумов.

Регулярное появление профицита в официальных сводках исполнения бюджетных заданий могло наводить на мысль, что наше государство раньше регулярно работало с «плюсом» и хорошо зарабатывало. Что, на первый взгляд, выглядит довольно привлекательно. Увы, взгляд этот оказался не совсем правдивым. Возможно, государство и получало некоторую прибыль, но на доходах населения это мало отражалось.

Но если даже питаться мыслями из этого позитивного «котла», то могу ответить, что государство — это не коммерческая организация. Не частная компания или фермерское хозяйство. Задача госфинансов — не получение прибыли. И Минфин не может спрятать «лишние» деньги под подушку. Просто не имеет права.

Бюджет — это социально направленный документ. Все доходы государства должны быть потрачены. Даже появившаяся «прибыль». Появились лишние 2 трлн сумов — направить их в медицину, образование, социальные выплаты. Не в следующем году, а уже сейчас. Не нужно их хранить в «подвалах» бюджетного планирования на грядущие периоды.

Государство не должно делать заначку в самом себе и хранить эти деньги на черный день. Изымать эти деньги из экономики — обкрадывать самого себя. Сейчас речь идет о бюджете, а не о всевозможных накопительных фондах. Да и фонды эти должны работать, а не служить обеспечением покрытия чьих-то долгов.

Могут возразить: мол, кризис на дворе, нужно деньги откладывать в «кубышку». Сугубо охранительная идеология в бюджете. Мы уже ее проходили много лет. Эффективности не прибавило. Сейчас в самое время насытить экономику. Макроэкономические показатели, озвученные главой государства, позволяют это делать.

Вопрос только в стратегии. Если совсем упростить, то первый путь — накачивать деньгами только банковскую систему, все усилия направлять на стабилизацию сума и инфляции. Второй вариант — ссужать средства приоритетным отраслям. Есть в мировой экономической практике и третий подход — выделять деньги не только банкам и госкомпаниям, но и людям и малому бизнесу. Важно сохранять в равновесии не только и не столько казну, сколько страну.