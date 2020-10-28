Свадебным и банкетным залам в Узбекистане было разрешено возобновить работу с 1 октября. Об этом на брифинге в среду, 28 октября, сообщил первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботир Курбанов.

По его словам, разрешение было дано протоколом заседания Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом от 30 сентября «в связи со смягчением карантинных мер».

Ботир Курбанов уточнил, что мероприятия в указанных заведениях должны проводиться в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями с участием не более 30 человек — близких родственников и других родственников, проживающих на территории определенного района.

«В свадебных залах с участием близких родственников, без приглашения гостей из дальних районов и других регионов разрешено проводить дни рождения, свадьбы, похороны и другие мероприятия. При этом это разрешено делать не до полуночи, а только в ограниченное время — в целях предотвращения распространения коронавируса среди населения», — заявил он, не уточнив установленное для этого время (цитата по Daryo).

Напомним, в последний раз о послаблении карантинных ограничений объявлялось в начале сентября. В частности, было разрешено возобновить работу театрам и кинотеатрам, общепиту — принимать посетителей внутри заведений, открылись мечети. Тогда же сообщалось, что запрет на деятельность банкетных залов, ночных клубов, спа и массажных салонов, караоке, кальянных, бильярдных залов и центров компьютерных игр сохраняется.