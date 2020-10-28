Посетители Texnomart могут приобрести товары по новой акции от ведущих брендов со скидками до 30% и без предоплаты.





В числе акционных предложений — утюги, пылесосы, стиральные машины, холодильники. Также акция действует на мелкую бытовую технику для кухни — блендеры, миксеры, кухонные комбайны и много другое.

Но те, кому нужен новый телевизор, смартфон или гаджеты, также могут приобрести их по цене базара.





В 2020 году компания перешла на новый формат магазинов, где особое внимание придается низким ценам, качеству обслуживания и широкому ассортименту.

Не стоит упускать шанс сделать выгодную покупку как за наличный расчет, так и в рассрочку без предоплаты. Приобрести товары можно на сайте texnomart.uz или в магазинах Texnomart.

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