Посетители Texnomart могут приобрести товары по новой акции от ведущих брендов со скидками до 30% и без предоплаты.
В числе акционных предложений — утюги, пылесосы, стиральные машины, холодильники. Также акция действует на мелкую бытовую технику для кухни — блендеры, миксеры, кухонные комбайны и много другое.
Но те, кому нужен новый телевизор, смартфон или гаджеты, также могут приобрести их по цене базара.
В 2020 году компания перешла на новый формат магазинов, где особое внимание придается низким ценам, качеству обслуживания и широкому ассортименту.
Не стоит упускать шанс сделать выгодную покупку как за наличный расчет, так и в рассрочку без предоплаты. Приобрести товары можно на сайте texnomart.uz или в магазинах Texnomart.
На правах рекламы.
Карим Каримов
знаем мы эти “до“. маленькое слово, но какой силой обладает. видишь объяву в магазе: “скидка до 75%“, на радостях приходишь чтобы купить что то, и оказывается что это что то имеет скидку 10%, или вообще 0%. на резонное замечание продавец невозмутимо указывает на слово “до“. это как со сливочным маслом и сгущённым молоком. сила слов..