Результаты исследований лауреатов Нобелевской премии по экономике Абхиджита Банерджи, Эстер Дюфло и Майкла Кремера применят в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и сокращения бедности. В 2019 году они получили премию за «экспериментальные подходы к борьбе с глобальной бедностью».

«Наука экономического развития отделилась от теории экономики во второй половине прошлого века. Большинство экономистов согласны с тем, что одного экономического роста недостаточно для обеспечения экономического развития. Для этого распределение доходов, институциональная среда, экология, человеческий капитал и все социально-экономические меры, принимаемые в стране, должны служить повышению уровня жизни населения», — говорится в сообщении.

С годами тема сокращения бедности стала актуальной и стала одной из основных проблем теории экономического развития, послужив большому количеству исследований экономистов, появлению новых направлений и взглядов в теории. Практическое применение усилий по сокращению бедности в развивающихся странах нашло отражение в экспериментах, проведенных американскими учеными Абхиджитом Банерджи, Эстер Дюфло и Майклом Кремером.

Как отмечает Минэкономразвития и сокращения бедности, экономисты провели ряд экспериментов в развивающихся странах по следующим основным направлениям:

меры по сокращению бедности следует разрабатывать на основе конкретного опыта и местных условий;

дешевая и качественная медицинская помощь, бесплатные прививки и формирование здорового образа жизни;

повышение продолжительности и качества образования населения;

система социальной защиты и финансовой поддержки нуждающихся;

микрокредитование и предпринимательство;

повышение роли психологических факторов в сокращении бедности;

наличие институциональных ограничений по сокращению бедности в развивающихся странах и т. д.

В 2020 году вопрос сокращения бедности в Узбекистане, ранее практически не озвучиваемый с высоких трибун, поднялся до уровня государственной политики.

«Как и в любой стране, у нас есть бедное население. По разным оценкам, их число составляет около 12−15%. Речь идет не о маленьких цифрах, а о 4−5 миллионах человек», — заявил в феврале президент Шавкат Мирзиёев.

Учитывая, что сокращение бедности — относительно новое направление в стране, разработка инструментов и методов ее сокращения, исходя из реальной ситуации, будет способствовать достижению поставленной цели, говорится в сообщении министерства.

На основе опыта ведущих стран и исследования Банерджи, Дюфло и Кремера по сокращению бедности была сформирована рабочая группа экспертов из министерств и ведомств по оценке мер, направленных на улучшение условий жизни бедных и уязвимых слоев населения в Букинском и Чиназском районах Ташкентской области. Для оценки эффективности мероприятий были проведены экспериментальные наблюдения на местах.

В течение восьми дней члены рабочей группы наблюдали в общей сложности за 1152 домохозяйствами (по 10−12 в каждой махалле), в том числе за 504 семьями в Букинском районе и за 648 семьями в Чиназском районе.

В ходе наблюдений были изучены структура домохозяйства, условия жизни, потребительские расходы, реальные доходы, долгосрочные активы, доступ членов домохозяйства к материальным благам и социальным услугам, включая бесплатное медицинское обслуживание, качество образования детей, финансовая поддержка и предпринимательство.

Кроме того, специалисты измерили рост и вес детей из малообеспеченных семей в зависимости от их возраста и усвоение ими уроков. Психологи провели индивидуальные беседы с нуждающимися членами семей. Они также провели психологическое поощрение, чтобы сформировать их психологический портрет и вывести их из бедности.

Результаты исследований планируется использовать для выработки стратегических мер, направленных на определение черты бедности в Узбекистане, завершение расчета «прожиточного минимума» и «потребительской корзины», введение базовых потребительских расходов и методики расчета порога бедности, а также сокращение уровня бедности в стране.

Что доказали лауреаты Нобелевской премии

Фото: cepr.org.

Абхиджит Банерджи и его супруга Эстер Дюфло преподают экономику в Массачусетском технологическом институте и заведуют Лабораторией борьбы с бедностью им. Абдул-Латифа Джамиля, которая занимается исследованиями в области мер ликвидации бедности. Майкл Кремер — профессор Гарвардского университета, научный консультант в Институте инноваций для борьбы с бедностью.

Нобелевскую премию Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло получили за методику, оценивающую эффективность борьбы с бедностью с помощью полевых исследований. Грубо говоря, супруги внедрили в экономику медицинский подход: «пациенты» делятся на группы — одна экспериментальная, другая контрольная; их результаты сравниваются. Нововведения, на деле доказавшие свою эффективность, масштабируются. Всего за 20 лет этот подход полностью изменил экономику развития, отмечают «Ведомости» со ссылкой на Нобелевский комитет.

В одном из первых проектов супруги проверяли, что повышает уровень образования в школе: другие учебники, иной способ преподавания, улучшенное питание. Максимальный эффект показала группа, в которой отстающим детям помогали догнать класс, если они чего-то не поняли или пропустили. С тех пор индийское правительство ввело коррекционные программы обучения для отстающих в 100 тысячах школ.

В Кении для помощи фермерам во время посевов сделали скидку на удобрения в 50%. Но большая часть аграриев не обращала внимание на это предложение. Банерджи и Дюфло обнаружили, что к моменту сева у тех просто не оставалось свободных денег. При этом сразу после сбора урожая фермеры готовы были покупать сертификаты на удобрения за полную стоимость.

Майкл Кремер по просьбе друзей из благотворительного фонда оценил, насколько эффективно они тратят деньги меценатов на помощь школьникам Кении. Он применил метод полевых исследований, увлекся им и часто сотрудничал с Дюфло и Банерджи.

Американский ученый обнаружил, что один из лучших способов борьбы с неграмотностью — применение глистогонных средств. Выяснилось, что глисты не только неприятная вещь: из-за них дети реже ходят в школу и хуже учатся. Кремер доказал, что вакцинация стоимостью всего 3,5 доллара в год эффективнее других методов, которые ранее использовались для того, чтобы мотивировать детей ходить в школу и повысить уровень знаний.