Страны Центральной Азии и Индия намерены активизировать сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с трансграничной преступностью, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

К такой договоренности пришли участники второго заседания диалога с участием глав внешнеполитических ведомств «Индия — Центральная Азия» с участием Афганистана, прошедшего в онлайн-формате 28 октября.

Узбекская сторона также предложила наладить регулярное проведение экспертных встреч правоохранителей для определения ключевых региональных проблем.

Участники встречи подчеркнули, что безопасность и стабильность в регионе тесно связаны с ситуацией в Афганистане. Стороны, в частности, выступили за дальнейшее вовлечение Афганистана в региональное торгово-экономическое и транспортно-транзитное сотрудничество, реализацию конкретных проектов в указанных сферах.

«Руководители внешнеполитических ведомств призвали к продолжению тесного сотрудничества между санитарно-эпидемиологическими службами Индии и стран Центральной Азии в борьбе с пандемией COVID-19», — добавили в МИД Узбекистана.

В январе 2019 года в Самарканде состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в формате диалога «Индия — Центральная Азия» с участием Афганистана. Следующая встреча должна была состояться в 2020 году в Нью-Дели. Однако из-за пандемии коронавируса было принято решение провести ее в онлайн-режиме.