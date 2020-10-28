В единственном 30-этажном небоскребе жилого комплекса Olmazor Business City покупателям будет доступна специальная планировка квартир с живописными видами на окрестности столицы.

Четырехкомнатные квартиры повышенной комфортности площадью 169 кв. м подарят своим владельцам возможность наслаждаться потрясающими видами. Их панорамные окна открывают обзор в 180 градусов. Здесь каждый день в любое время года сможет получать истинное удовольствие от созерцания окружающей действительности с высоты птичьего полета.





Также приятным дополнением для потенциальных жильцов служит наличие ванной комнаты в хозяйской спальне и два комфортных балкона, откуда открывается потрясающий вид на живописную местность.

ЖК Olmazor Business City располагается на масштабной территории более 23 га. Резидентам комплекса будет доступна 800-метровая частная набережная вдоль реки Кечкурук, многочисленные прогулочные аллеи, детские и спортивные площадки, частный детский сад и школа, шопинг-молл и широкий ряд коммерческих помещений. Экологичность, гармония и функциональность — основополагающие понятия концепции ЖК Olmazor Business City.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5-А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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