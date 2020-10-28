Телеканал Milliy TV сократит трансляцию зарубежных сериалов. Об этом сообщил основателя канала и глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов на встрече с командой Milliy TV.

Он отметил, что многие телеканалы Узбекистана показывают в основном зарубежные сериалы, а национальные сериалы практически отсутствуют.

«Считаю, что это важный вопрос, на который сегодня нужно обратить внимание и сегодня решать. Причина в том, что сериалы — это мощный инструмент, который оказывает прямое воздействие на сознание зрителя. Если не нормализовать этот поток, то мы с лёгкостью можем потерять свой идеологический суверенитет», — сказал Комил Алламжонов.

По его словам, принято решение в ближайшее время максимально сократить трансляцию зарубежных сериалов на телеканале Milliy и снимать больше национальных сериалов.

Негосударственный канал Milliy TV ведет вещание с сентября 2016 года. 70% эфирного времени выходит на узбекском языке, 30% — на русском.

Ранее «Газета.uz» сообщала, как телеканал Sevimli TV при показе турецкого сериала размывает изображение ног девушек в короткой одежде. На канале отмечали, что это делается исходя из законодательства и национальных ценностей, а также с учетом мнения аудитории.