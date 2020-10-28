Истек срок лицензии программного обеспечения видеокамер на перекрестках Ташкента, запущенных в марте 2017 года для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом говорилось на очередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов, прошедшей 27 октября.

Заместитель начальника Департамента цифрового развития при столичной администрации Алексей Хан заявил, что совместно со швейцарской компанией были установлены камеры на 114 перекрестках, а также несколько радаров на линейных объектах.

По словам специалиста, в настоящее время рассматривается возможность приобретения системы AutoCon (автоматическое распознавание номерных знаков, измерение скорости и фиксация нарушений), разработанной компанией ABL-Soft&SS.

«Мы с ними переговорили, они дали нам коммерческое предложение. Один миллиард сто миллионов сумов — цена системы», — сообщил Алексей Хан и добавил, что один комплекс фиксирует в месяц нарушений приблизительно на 300 млн сумов. «То есть за два месяца мы сможем все окупить», — уточнил он.

Напомним, 15 марта 2017 года на перекрестках Ташкента была запущена система фиксации нарушений ПДД через видеокамеры. Тогда же «Газета.uz» подробно объясняла, как работает эта система и какие нарушения она распознает.

В августе 2018 года в столичном ГУВД запретили использовать неавтоматизированные радары, вместо них было рекомендовано применять устройства AutoCon. Позже об этой системе рассказывал уже сам основатель ABL-Soft&SS Араббой Марахимов.