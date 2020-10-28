АКБ «Капиталбанк» выпустил в обращение два вида международных бесконтактных банковских карт Mastercard Standard и Mastercard Gold. Их можно получить за считанные минуты в любом отделении банка, включая региональные филиалы.

Карта выдается на три года, а по истечении срока перевыпускается бесплатно. Неснижаемый остаток при открытии Mastercard Standard составляет всего 10 евро, Mastercard Gold — 20 евро. При закрытии карты остаток возвращается клиенту в удобной форме.

Еще одним удобством является то, что при получении карты держатель может установить свой уникальный пин-код и в любое удобное время мгновенно пополнять счет в филиалах банка в национальной валюте.

Кроме того, банк не взимает комиссию с клиентов за получение наличных средств с карты через кассу и терминалы АКБ «Капиталбанк». Также в «Капиталбанке» отсутствует комиссия за обслуживание счета, подключение и обслуживание услуги 3D Secure и экстренное блокирование карты в случае ее утери. Call-центр банка гарантирует клиенту поддержку в режиме 24/7.

Получить дополнительную информацию о картах Mastercard можно получить по телефону: (+998) 71−200−15−15.

Единая информационная служба: (+998) 71−200−15−15.

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