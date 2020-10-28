За пять с половиной лет в частный сектор в сфере садоводства в Узбекистане при содействии Программы USAID (Агентство США по международному развитию) по созданию цепочек ценности в сельском хозяйстве было привлечено 23 млн долларов США инвестиций. Об этом говорилось на виртуальном мероприятии, посвященном завершению программы, 27 октября.

Благодаря проекту, направленному на продвижение коммерческого садоводства с высокой добавленной стоимостью, узбекские предприятия внедрили новые технологии и сельскохозяйственные практики и привлекли стратегические инвестиции, сообщил посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм.

По его словам, экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана среди партнеров проекта вырос с 2015 года на 250%, а доходы фермеров-участников проекта более чем удвоились.

Проект, в частности, способствовал улучшению методов ведения сельского хозяйства на 25,4 тысячи га, или 11,4%, садовых земель, и внедрению новых практик у 11,8 тысячи, или 55,1%, всех производителей в этом секторе.

Министр сельского хозяйства Узбекистана Джамшид Ходжаев отметил, что проект внес большой вклад в улучшение объема и качества производимой сельхозпродукции и её переработки, а также расширение возможностей для предпринимательства и занятости.

В целом программа оказала поддержку 510 организациям и предприятиям, включая производителей фруктов и овощей, переработчиков, владельцев холодильных складов и экспортеров по всей цепочке создания стоимости, связав местных партнеров для укрепления цепочек поставок и экспортеров с иностранными покупателями.

В результате реализации программы также появилось 75 новых поставщиков консультационных услуг.