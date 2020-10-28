Школа кино и театра Focus при финансовой поддержке Делегации Европейского Союза в Узбекистане и при участии посольства Польши в Узбекистане объявляет прием заявок в международную лабораторию кино European Union FOCUS CINE LAB.

Жанр — документальное кино.

Заявки принимаются по следующим направлениям:

сценарное мастерство;

режиссура;

операторское искусство.

Основная часть кинолаборатории будет проводиться в режиме онлайн. Общая продолжительность — 12 недель. Занятия проходят дважды в неделю по 2,5 часа.





Из чего состоит лаборатория:

съемки короткометражного фильма;

лекции специалистов одного из ведущих институтов кино Европы;

занятия под руководством ведущих специалистов Узбекистана;

практические задания;

защита проекта.

Участие в программе абсолютно бесплатное.

Лекторы из Польши:

Мацей Дрыгас — профессор Высшей государственной школы кинематографа, телевидения и театра им. Леона Шиллера (Польша). Режиссер документального кино, сценарист, продюсер. Лауреат и участник множества международных фестивалей. Руководитель комитета экспертов в области производства и развития в Польском институте кино. Яцек Петрицкий — польский кинооператор, режиссер и сценарист. Преподаватель факультета режиссуры документального кино Высшей государственной школы кинематографа, телевидения и театра им. Леона Шиллера (Польша). Лауреат премии BAFTA Awards, EuropeanFilmAcademy и других. Оператор фильма 89 mm from Europe (номинация премии «Оскар»). Сотрудничает с британским каналом BBC.

Лекторы из Узбекистана:

Зульфикар Мусаков — кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Узбекистана, кавалер ордена «Трудовой славы», лауреат множества международных наград, создатель более 30 кинолент. Художественный руководитель школы режиссуры и мастерской сценаристов, школы кино и театра Focus в Ташкенте. Умид Маликов — кинооператор более 30 фильмов, магистр Ташкентского института искусств, художественный руководитель операторской мастерской Focus, ментор по практике EuropeanUnion FOCUS CINE LAB.

Условия приема заявок:

возраст — старше 18 лет;

профильное образование не требуется;

свободное владение русским языком;

отбор участников проходит в три этапа: подача заявки, отправка работ и проектов, собеседование.

Фильмы, допущенные к защите во время обучения, будут рассмотрены для финансирования на этапе цветокоррекции и озвучки.

Получить более подробную информацию и подать заявку можно по ссылке.

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