Школа кино и театра Focus при финансовой поддержке Делегации Европейского Союза в Узбекистане и при участии посольства Польши в Узбекистане объявляет прием заявок в международную лабораторию кино European Union FOCUS CINE LAB.
Жанр — документальное кино.
Заявки принимаются по следующим направлениям:
- сценарное мастерство;
- режиссура;
- операторское искусство.
Основная часть кинолаборатории будет проводиться в режиме онлайн. Общая продолжительность — 12 недель. Занятия проходят дважды в неделю по 2,5 часа.
Из чего состоит лаборатория:
- съемки короткометражного фильма;
- лекции специалистов одного из ведущих институтов кино Европы;
- занятия под руководством ведущих специалистов Узбекистана;
- практические задания;
- защита проекта.
Участие в программе абсолютно бесплатное.
Лекторы из Польши:
- Мацей Дрыгас — профессор Высшей государственной школы кинематографа, телевидения и театра им. Леона Шиллера (Польша). Режиссер документального кино, сценарист, продюсер. Лауреат и участник множества международных фестивалей. Руководитель комитета экспертов в области производства и развития в Польском институте кино.
- Яцек Петрицкий — польский кинооператор, режиссер и сценарист. Преподаватель факультета режиссуры документального кино Высшей государственной школы кинематографа, телевидения и театра им. Леона Шиллера (Польша). Лауреат премии BAFTA Awards, EuropeanFilmAcademy и других. Оператор фильма 89 mm from Europe (номинация премии «Оскар»). Сотрудничает с британским каналом BBC.
Лекторы из Узбекистана:
- Зульфикар Мусаков — кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Узбекистана, кавалер ордена «Трудовой славы», лауреат множества международных наград, создатель более 30 кинолент. Художественный руководитель школы режиссуры и мастерской сценаристов, школы кино и театра Focus в Ташкенте.
- Умид Маликов — кинооператор более 30 фильмов, магистр Ташкентского института искусств, художественный руководитель операторской мастерской Focus, ментор по практике EuropeanUnion FOCUS CINE LAB.
Условия приема заявок:
- возраст — старше 18 лет;
- профильное образование не требуется;
- свободное владение русским языком;
- отбор участников проходит в три этапа: подача заявки, отправка работ и проектов, собеседование.
Фильмы, допущенные к защите во время обучения, будут рассмотрены для финансирования на этапе цветокоррекции и озвучки.
Получить более подробную информацию и подать заявку можно по ссылке.
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