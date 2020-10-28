Компания Canon CEE GmbH совместно с дистрибьютором в Узбекистане организовала серию благотворительных мероприятий для поддержки детей и молодежи в стимулировании занятий изобразительным искусством.





Данная акция проводится регулярно и 2020 год не стал исключением.

В рамках программы благотворительности были выделены цветные принтеры Canon домам «Мехринбонлик» №21 и №30, вспомогательной школе-интернату №101, а также Республиканскому колледжу дизайна им. Ходжаева в Ташкенте.





Учащиеся смогли воспользоваться всеми функциями принтера, ознакомиться с официальными мобильными приложениями от Canon и ощутить всю яркость изображений и качества печати.





Также воспитанники детских домов использовали бесплатное приложение Creative Park. С ним и многофункциональными принтерами PIXMA G можно распечатать аппликации, сделать из них 3D-игрушки и карнавальные маски.





В дальнейшем учащиеся смогут пользоваться современными технологиями компании Canon на безвозмездной основе. Они помогут им в творческих проектах и смогут украсить досуг в моделировании интересных 3D-поделок.

На правах рекламы.