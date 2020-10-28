Белорусские правоохранительные органы возбудили более 500 уголовных дел за организацию и участие в массовых беспорядках, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Белоруссии Андрей Сербун. По его словам, большинство из них связаны с протестами в Минске, передает белорусский портала TUT.BY.

Андрей Сербун также заявил, что «каждый правонарушитель будет установлен и его действиям будет дана соответствующая правовая оценка». По словам представителя Генпрокуратуры, происходит радикализация протестных движений. Сумма ущерба от противоправных действий, по его словам, составила более 18 тысяч рублей, 15 тысяч из них уже возмещены.

Что касается уголовных дел по заявлениям граждан, которые пострадали от жестоких действий силовиков, то тут все по-прежнему на стадии проверок, отмечает портал.

«По каждому заявлению проводится проверка в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. В ходе данной проверки, кроме исследования доводов, приведенных заявителем о неправомерности действий сотрудников правоохранительных органов, будет проверяться правомерность действий самого заявителя в этой ситуации», — сказал Андрей Сербун.

Президент Александр Лукашенко о протестах в день истечения срока «народного ультиматума» заявил, что протестовавшим в воскресенье «нужна была картинка».

«Цель была захватить центр — не пустили. Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, — сотни человек ринулись в эти районы. Что надо было делать милиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись туда, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов», — сказал он.

В понедельник, первый день после «народного ультиматума» акции протеста прошли по всей Беларуси. Силовики с утра дежурили на проходных крупных предприятий и задерживали заявлявших о намерении бастовать работников и пришедших их поддержать горожан, разгоняли у вузов студентов, ловили вставших в цепи солидарности айтишников из Парка высоких технологий, вечером зачищали от протестующих улицы и площади. По данным правозащитного центра «Весна», за день были задержаны более 300 человек.