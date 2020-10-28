Сенат США утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда. Она приняла присягу в качестве судьи 27 октября в Белом доме, сообщило РИА Новости. Она назначена на этот пост вместо Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась в сентябре в возрасте 87 лет.

Кандидатуру Эми Кони Барретт выдвинул президент Дональд Трамп. В ходе церемонии присяги он похвалил «безупречные» данные Барретт и заявил, что ее назначение продвигает идеалы свободы, равенства и справедливости.

В свою очередь, Эми Кони Барретт заверила, что будет работать на благо страны, а не на какую-либо политическую партию.

Назначение Барретт называют политической победой Трампа и республиканцев. Теперь в Верховном суде шестеро назначенцев президентов-республиканцев и трое назначенцев демократов.

Верховный суд часто ставит точку в юридических, социальных и политических вопросах. В 2000 году решение Верховного суда о приостановке пересчета голосов во Флориде де-факто решило исход президентских выборов.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что Верховный суд США стал «радикально республиканским». Кандидат в вице-президенты США от демократов, сенатор Камала Харрис выразила мнение, что назначение Эми Кони Барретт в Верховный суд причинило «огромный вред».