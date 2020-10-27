Украинская компания-лоукостер SkyUp уже в ближайшее время готова открыть регулярные авиарейсы не только из Киева в Ташкент, но и из Львова в Самарканд. При этом стоимость билета в две стороны ожидается на уровне 300 долларов. Об этом сообщил посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко в интервью информационному агентству «Дунё».

«Моим безусловным приоритетом является открытие прямого авиасообщения между Украиной и Узбекистаном», — заявил в интервью Николай Дорошенко. По его мнению, это должно создать благоприятные условия для бизнеса, способствовать трудовой и академической мобильности, реализации туристического потенциала регионов и «в конце концов облегчить жизнь семьям, чьи родные и близкие люди живут в наших странах».

«Как по мне, то сложно придумать более действенный метод сблизить наши страны, чем прямой авиарейс. Очень надеюсь на поддержку этого проекта со стороны узбекских коллег», — подчеркнул дипломат.

Напомним, вопрос возобновления прямого регулярного авиасообщения Узбекистана и Украины, прерванного в 2015 году, прорабатывается уже давно. В феврале сообщалось, что Украина заинтересована в скорейшем восстановлении авиасообщения с Узбекистаном с частотой рейсов семь раз в неделю для каждой стороны. Тогда же поднимался вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения Ташкент-Харьков-Ташкент.

В сентябре посол Николай Дорошенко обсуждал вопрос установления авиасообщения между Самаркандом и Киевом с хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым. В начале октября Государственный комитет по развитию туризма сообщил, что представители авиакомпании SkyUp объявили о планах по запуску регулярных рейсов между Ташкентом и Киевом с постепенным расширением количества рейсов между регионами двух стран. По данным Avianews.com, лоукостер еще в июне подал заявку в Госавиаслужбу Украины на получение прав на полеты в Узбекистан — из Киева в Ташкент с частотой два раза в неделю.