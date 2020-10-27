Организация продуманной парковочной зоны — одна из важнейших стратегических задач при проектировании и строительстве торгового центра. Внимание и забота об удобстве и комфорте клиента — это первый и важнейший шаг на пути повышения его лояльности.

Концепция проекта Seoul Mun предлагает оптимальные решения для рационального использования всех вариантов парковочных зон. Оба побережья Seoul Mun будут оснащены многоуровневыми паркингами с удобными въездами и выездами с территории. Таким образом планируется планомерно распределить автомобильный и пешеходный поток на обоих побережьях.





На юго-западном побережье посетителей и гостей центра ждет пятиуровневая стоянка, а более масштабное северо-восточное предлагает шестиэтажную парковку. На этом же берегу будет функционировать дополнительная наземная автомобильная стоянка. Общее количество парковочных мест в торгово-досуговом центре Seoul Mun составит 550 единиц.

Каждый этаж парковки будет связан удобной и логичной системой навигации, чтобы можно было легко попасть на необходимый уровень. Широко развитая сеть лифтов и эскалаторов обеспечит грамотную организацию массового пассажиропотока.





Кроме того, не придется сталкиваться с проблемой вынужденных заторов на въезде и выезде из-за передвижения грузового транспорта. Для грузоперевозок разработаны раздельные подъездные пути и строго регламентированы места для разгрузки товаров. Это создает дополнительные удобства для владельцев бизнеса в торгово-досуговом центре Seoul Mun. До конечного пункта назначения грузы будут доставляться с помощью современных грузовых лифтовых систем.

Залог любого успешного предприятия — это искренняя забота о клиенте. Проект Seoul Mun стремится к созданию максимально комфортных условий как для организаторов различных сфер бизнеса, так и для их конечных потребителей.





Seoul Mun — это не просто бизнес в центре столицы. Это десятки тысяч клиентов каждый день, высокий уровень лояльности и, как следствие, стабильный и гарантированный доход.

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