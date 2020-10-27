Роспотребнадзор предписал жителям России носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28 октября, сообщило РИА Новости.

Кроме того, Роспотребнадзор также запретил зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23:00 до 6:00. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции.

Регионам рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

Россия занимает четвертое место по числу зарегистрированных случаев COVID-19. В стране выявлено более 1,5 миллиона заболевших, около 1,15 миллиона из них вылечились, свыше 26 тысяч умерли.