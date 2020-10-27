Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 октября составила более 34,38 миллиона человек и с начала года увеличилась на 477,5 тысячи человек, или на 1,4%, говорится в отчете о демографической ситуации Государственного комитета по статистике.

Доля городского населения достигла 17,4 миллиона человек (50,6% от общей численности населения), сельского — 16,9 млн человек (49,4%).

Наибольшая доля в общей численности населения наблюдается в Самаркандской — 11,4%, Ферганской — 11,1%, Кашкадарьинской — 9,7% и Андижанской — 9,2% областях.

По данным комитета, 30,9% от общей численности постоянного населения составляют лица моложе трудоспособного возраста, 58,4% — в трудоспособном возрасте и 10,7% — старше трудоспособного возраста.

За январь-сентябрь зарегистрировано 614,7 тысячи родившихся детей, коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 24 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 0,5 промилле.

За этот период зарегистрировано 184 тысячи браков. Самый высокий коэффициент брачности (в промилле) отмечен в Сырдарьинской (9,1), Джизакской (8,4), Кашкадарьинской (7,9) и Навоийской (7,8) областях.

Разводов за январь-сентябрь зарегистрировано 20 тысяч. Самый высокий уровень разводов (в промилле) наблюдался в Ташкенте (1,4), Сырдарьинской (1,3), Андижанской (1), Навоийской (0,9) и Ташкентской (0,9) областях.

Число прибывших за этот период составило 137,3 тысячи человек, выбывших — 139,7 тысячи человек. Сальдо миграции достигло минус 2400 человек.

Наибольшая доля прибывших из-за рубежа в Узбекистан (в % к их количеству) приходится на прибывших из Казахстана (33,8%), Таджикистана (22%), России (21,9%) и Кыргызстана (8,3%), наименьшая — из Туркменистана (1,8%) и других стран (12,2%).

Наибольшая доля выбывших за рубеж из Узбекистана (в % к их количеству) приходится на выбывших в Казахстан (61,9%), Россию (30,5%), Израиль (1,5%), наименьшая — на Кыргызстан (1,2%), Таджикистан (0,6%) и другие страны (4,3%).