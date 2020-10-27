Кабинет министров Узбекистана 26 октября принял постановление о совершенствовании системы организации и проведения работ по благоустройства территории резиденции «Куксарой».

Документом предусмотрено создание соответствующей дирекции при Специализированном управлении по обслуживанию правительственных объектов Главного управления благоустройства при хокимияте Ташкента. Ее штат будет состоять из директора, главного агронома, инженера и начальника участка.

Глава дирекции будет одновременно выполнять обязанности заместителя начальника Специализированного управления.

Для закупки автотранспорта и специальной техники дирекция, согласно постановлению, получит более 2 млрд сумов. Расходы будут покрыты за счет дополнительных источников местного бюджета Ташкента.



