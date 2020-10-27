Министерство жилищно-коммунального обслуживания опубликовало доработанный проект закона «О теплоснабжении». «Многое дополнено и исправлено, но не все предложения потребителей учтены», — говорится в сообщении Norma.uz. Издание ранее публиковало обзор предыдущей версии проекта.

В свежем варианте проекта закона сказано, что потребители могут самостоятельно заключать договоры с другими теплоснабжающими организациями. В то же время в нем оставили норму, согласно которой при коллективной системе теплоснабжения потребитель тепловой энергии не вправе отсоединить часть помещения от системы теплоснабжения.

«Эти нормы противоречивы по смыслу и придают теплоснабжающую организацию в монопольное положение, определенную часть населения ставят в невыгодные условия, — говорится в обзоре. — Хозяин квартиры не сможет в своем помещении установить современное обогревающее оборудование, сокращающее потери тепла и экономящее энергию, а ТЧСЖ в таких условиях вряд ли решит строить собственную котельную».

Согласно проекту документа, основные направления государственной политики по развитию теплоснабжения включают следующие направления разработку и реализацию схем теплоснабжения городов и населенных пунктов, снижение энергопотерь за счет внедрения современных теплосетей, использование возобновляемых источников и развитие государственно-частного партнерства.

В законопроекте описываются права и обязанности всех участников процесса теплоснабжения — потребителей, теплоснабжающих организаций, государственных и местных органов власти и их ответственность за выполнение требований договора. В документе также описаны такие нормы, как прозрачность информации о формировании тарифов на теплоснабжение и стимулирование снижения потерь тепловой энергии потребителями.