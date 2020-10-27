С 1 ноября в Узбекистане вступают в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая обнуление комиссии Uzcard по онлайн-вкладам, безналичные расчеты в метро, отмена некоторых налоговых льгот, новый порядок в таможенной системе и другие. Обзор подготовлен «Газетой.uz» на основе данных Министерства юстиции.

Отмена продажи жетонов в метро

С 1 ноября в Ташкентском метрополитене будет прекращена продажа пластиковых жетонов. Принимать их будут до конца года. На всех станциях метро уже установлены стационарные валидаторы для приема оплаты через транспортные и банковские карты (NFC).

Обнуление комиссии Uzcard по онлайн-вкладам

Uzcard с 1 ноября снижает комиссию по онлайн вкладам с 0,25% до 0%. Это произошло после обновления команды и перехода компании под контроль государства.

Комиссию в 0,25% с банков за онлайн-вклады была снова введена в мае. Тарификация была приостановлена с сентября 2018 года, чтобы банки популяризировали услугу, но некоторые из них использовали льготу для обхода налоговых выплат, заявляли ранее в Uzcard.

Отмена некоторых налоговых льгот

По земельному налогу в отношении земельных участков, занятых:

местами оздоровления и отдыха, в частности домами отдыха;

местами массового отдыха населения и туризма, если они выделены для предпринимательской деятельности;

санаторно-курортными объектами, если они расположены в туристских зонах.

По налогу на имущество в отношении объектов недвижимости, используемых для оказания санаторно-курортных услуг, если они расположены в туристских зонах.

Новый порядок в таможенной системе

С 1 ноября в таможенной системе устанавливается следующий порядок:

время оформления грузовой таможенной декларации будет сокращено с 3 суток до 1 дня в зависимости от уровня риска;

будут сокращены случаи таможенного сопровождения товаров, кроме случаев, установленных законодательством, с расширением использования альтернативных видов таможенного контроля;

система управления рисками Государственного таможенного комитета будет внедрена на автодорожных приграничных таможенных постах;

при временном ввозе транспортных средств перевозчику будет предоставлена возможность в режиме реального времени в электронной форме заблаговременно до истечения срока обратного вывоза осуществлять продление срока временного ввоза и оплату причитающегося сбора;

в таможенном режиме «переработка на таможенной территории» методика идентификации и оценки нормы выхода продуктов переработки будет разрабатываться самим субъектом предпринимательства.

Государство временно перестанет закупать ряд иностранных товаров и услуг

Для расширения участия отечественных производителей в системе государственных закупок:

для юридических лиц с долей государства в уставном фонде в размере 50% и более, вводится порядок, в соответствии с которым целесообразность закупки импортных товаров (работ, услуг) на сумму свыше 50 тысяч базовых расчетных величин подлежит обязательному рассмотрению наблюдательными советами на ежеквартальной основе;

вводится механизм временных запрета и ограничений в допуске к государственным закупкам в отношении отдельных товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами;

по продукции, не включенной в Перечень товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, в отношении которых вводятся временные запрет и ограничения в допуске к государственным закупкам, при оценке предложений участников тендера (конкурса) товарам местного производства предоставляется преференция в размере не более 15 процентов от цены CIP (Узбекистан) на импортируемые товары.

Надбавки управленческому персоналу органов здравоохранения

Работникам центрального аппарата Министерства здравоохранения и территориальных органов управления здравоохранением будет выплачиваться ежемесячная надбавка за выслугу лет (в коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования).

Льготы для операторов мобильной связи

Для операторов мобильной связи предоставляется право оформления в установленном порядке разрешения на ввоз в Узбекистан радиоэлектронных устройств, оборудования и других устройств без получения разрешения на приобретение, установку, проектирование и строительство.

На одного из действующих заместителей руководителей всех министерств и ведомств, органов исполнительной власти на местах возлагаются полномочия заместителя руководителя по цифровизации (Chief Digital Officer).

«Месячник туризма для престарелых

Согласно постановлению правительства, ноябрь объявлен «Месячником туризма для престарелых».

В рамках данного мероприятия на веб-страницах Государственного комитета по развитию туризма будут объявляться скидки и акции, которые добровольно предоставляются объектами туристической инфраструктуры регионов.

Марафон

Благотворительный Samarkand Half Marathon стартует 1 ноября и пройдет в двух форматах — классический забег в Самарканде и виртуальный. На вырученные средства будет создана детская художественная студия в одном из интернатов страны.