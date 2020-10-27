11 сентября 2020 года произошли большие изменения — открылась новая академия Bobir Akilkhanov Tech Academy.

Как и говорилось ранее, Bobir Akilkhanov Tech Academy ждут грандиозные изменения: ребрендинг академии, внедрение зарубежного подхода в обучении, новые методологии, подбор квалифицированных преподавателей, особенная программа стажировки, обучение технологии запуска стартапов и многое другое.

После ребрендинга и входа нового учредителя буквально в первые десять дней академия получила более 4 тысяч заявок, 1,8 тысяч писем и более 2 тысяч входящих звонков. И даже на сегодняшний день заявки непрерывно поступают.

Если в этом году не получилось поступить, то не стоит расстраиваться. Bobir Akilkhanov Tech Academy открывает новый набор. Уже сегодня есть возможность поступить в академию.

С момента открытия новой академии было много различных отзывов и предложений. Проанализировав их, команда академии решила внедрить новый формат обучения — «МИКС».

«МИКС» — это обучение офлайн-группы в аудиториях и студентов в онлайн-режиме. Последние будут заниматься в режиме реального времени с подключением к аудитории через платформу missed.com.

После тщательного анализа при непосредственном участии партнера Бобира Акилханова команда академии полностью пересмотрела ценовую политику, оптимизировала расходы и снизила стоимость курсов. Теперь можно получить образование в академии по доступным ценам, которые никак не скажутся на качестве образования. Все программы Bobir Akilkhanov Tech Academy — авторские.

«Я очень хотел, чтобы моя академия была доступна для большинства людей, при этом не теряя качество образования. Я рад, что мы это смогли сделать», — прокомментировал Бобир Акилханов.

Теперь все обучение будет проходить на LMS-платформе, где автоматизированы все процессы обучения, включая выполнение задач, домашних заданий, тестирований, аттестаций, просмотр видеозаписей предыдущих занятий и много другое.

Стоимость обучения за один год — 370 часов — будет составлять 20 млн сумов вместо 25 млн сумов для офлайн-режима и 8 млн сумов вместо 15 млн сумов для онлайн-подключения в режиме реального времени. Цены действительны до конца ноября 2020 года.

Студенты также смогут воспользоваться услугами коворкинг-зоны (Work Station) совершенно бесплатно. Здесь можно будет пообщаться не только со своими сокурсниками, но и получить советы и просто хорошо провести время с преподавателями.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−06−10.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Университетская, 4.

Сайт: ba.uz

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