Недавно в Узбекистане ŠKODA Auto представила новый полноразмерный кроссовер Kodiaq. Компания получила много вопросов в соцсетях относительно сравнения стоимостей этой модели в Узбекистане и других странах.

Поэтому ŠKODA Auto подготовила подробное сравнение представленных комплектаций.

При сравнении стоимости автомобиля необходимо учитывать ряд ключевых моментов. А именно — сопоставление правильных комплектаций, типа двигателя, коробки передач, наличия полного привода и дополнительных опций.

В Узбекистан автомобили ŠKODA Kodiaq поставляются с турбированным двигателем объемом 2 л и мощностью 180 л. с. стандарта «Евро-4» в соответствии с климатическими и эксплуатационными условиями страны. Поэтому будет неверным сравнивать с базовым турбированным двигателем объемом 1,4 л, мощность которого значительно слабее — 125 л. с.

Кроме того, данный двигатель имеет стандарт «Евро-6». Его поставка в Узбекистан нецелесообразна ввиду недостаточного количества заправочных станций (АЗС) с бензином необходимого класса — «Евро-5» и выше.

Другой важный пункт — коробка передач. Автомобили с объемом двигателя два литра для Узбекистана оснащаются семиступенчатой автоматической КПП DSG-7. В то время как в дискуссиях зачастую сравнивают базовую комплектацию с механической шестиступенчатой КПП.

Автомобили для Узбекистана оснащаются полным приводом 4×4, а в России — только на передние колеса.

Учитывая конкуренцию на рынке и предпочтения покупателей, автомобили для Узбекистана, помимо стандартного оснащения в комплектации Ambition или Style, оборудованы рядом дополнительных опций. Это третий ряд сидений, панорамная крыша, кожаный салон с функцией памяти, камера кругового обзора на 360 градусов, возможность выбора цвета и многое другое. Они также формируют итоговую цену.

Сравнение цен на автомобили ŠKODA Kodiaq в Узбекистане с аналогичными по оснащению в России:





Kodiaq Ambition:





Цена на Kodiaq Ambition в России.

Kodiaq Style:





Цена на Kodiaq Style в России.

Компания ŠKODA Auto всегда рада ответить на все вопросы и открыта для конструктивного диалога.

В расчетах учтены следующие курсы к доллару США:

узбекский сум — 10,5 тысяч;

российский рубль — 75.

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