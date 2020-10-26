Темпы роста среднемесячной заработной платы за январь-сентябрь 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года существенно снизились, следует из предварительных данных Государственного комитета по статистике.

Показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата» («белая» зарплата) определяется как начисленные доходы физических лиц в виде оплаты труда наемного работника в денежной форме, включающие в себя налоги и другие выплаты в соответствии с действующим законодательством, рассчитанные работодателем за произведенную продукцию (выполненную работу или оказанную услугу) работником за определенный период времени (час, месяц, год). При этом здесь не учитываются субъекты малого предпринимательства и сельского хозяйства.

У 41,5% работников юридических лиц начисляемая зарплата варьируется от 1,3 млн до 2 млн сумов. От 2,7 млн до 5,4 млн сумов начисляют 20,8% работников. На третьем месте — 17,5% работников, которые получают зарплату в пределах от 679,3 тысяч до 1,3 млн сумов.





Меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) начислено 0,6% от общей численности работников предприятий и организаций в связи с неполным графиком работы предприятий и организаций, а также с режимом работы — неполным рабочим днем, отмечает Госкомстат.

Вместе с тем, наивысший уровень зарплаты был отмечен в размере 34,5 млн сумов (в нефтегазовой сфере).





Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности по отношению к среднереспубликанскому уровню заработной платы сложилась значительно ниже в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 30,2% (в январе-сентябре 2019 года — на 32,5%), образования — на 24,7% (на 21%). Значительно выше среднереспубликанского уровня она наблюдается в финансовой и страховой деятельности — на 125%, сфере информации и связи — на 67,4%.

Зарплаты в разрезе регионов

Среднемесячная заработная плата в целом в разрезе территорий республики, как и в разбивке по видам экономической деятельности, различается в тех или иных регионах, отмечает Госкомстат.

Так, наивысший уровень среднемесячной заработной платы сложился в Ташкенте и составил 3,7 млн сумов, что на 45,3% выше среднереспубликанского уровня, Навоийской — 3,4 млн сумов (на 32,6%) и Ташкентской — 2,7 млн сумов (на 5,8%) областях.





Напротив, низкий уровень среднемесячной зарплаты наблюдался в Кашкадарьинской — 1,9 млн сумов или 77,1% от среднереспубликанского уровня, Наманганской — 2,03 млн сумов (78,9%), Самаркандской — 2,05 млн сумов (79,9%), Ферганской — 2,06 млн сумов (80%) и Сурхандарьинской — 2,07 млн сумов (80,3%) областях.

В целом по Узбекистану уровень «белой» зарплаты в январе-сентябре составил 2,57 млн сумов и возрос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 16,2%.