С момента основания основной целью национального оператора UZTELECOM является обеспечение качественными услугами связи каждого жителя страны даже в удаленных пунктах. Компания бесперебойно работает над совершенствованием качества оказываемых услуг и сервиса, разработкой и внедрением новых выгодных предложений и необходимых решений для физических лиц и корпоративных клиентов.

В конце 2019 года АК «Узбектелеком» объявила о начале проекта по модернизации своей сети по всему Узбекистану. Он был успешно завершен в августе 2020 года.

Работы над развитием и совершенствованием мобильной сети оператора разворачиваются на территории всей страны. Особое внимание уделяется удаленным населенным пунктам.

Плановые мероприятия по обновлению, расширению и модернизации сети продолжались и в период карантина с учетом всех необходимых мер безопасности. С начала 2020 года технической службе компании удалось запустить свыше 500 базовых станций по регионам, а также произвести модернизацию действующих технических мощностей, доведя их до стандарта 4G. В результате этого качество и покрытие мобильной связи и интернета заметно улучшилось.

Национальный оператор UZTELECOM продолжает работать над качеством оказываемого сервиса, разработкой новых выгодных тарифных планов и услуг, а также внедрением новейших стандартов и технологий по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в каждом регионе республики.

«UZTELECOM — национальный оператор»

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