Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 октября ознакомился с презентацией проектов ряда строительных объектов, сообщила пресс-служба.

Один из проектов предусматривает строительство учебно-практического комплекса на территории Ташкентского государственного технического университета.

«Как показывает мировая практика, многие известные научные учреждения расположены при университетах. Планируемый комплекс также будет центром исследовательской деятельности для 36 тысяч студентов и более 2 тысяч преподавателей и профессоров расположенных поблизости Ташкентского государственного технического университета, Национального университета Узбекистана и Туринского политехнического университета», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в комплексе можно будет разместить одновременно 500 стартап-резидентов и 120 производственных предприятий.

Министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что площадь пятиэтажного технопарка составит 12 тысяч кв. м. Объект разместится на территории 1,7 га.



