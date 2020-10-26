ЖК Sag‘bon расположен в историческом центре Ташкента недалеко от комплекса Хаст-Имам. Это комфортный жилой комплекс, состоящий из двух девятиэтажных корпусов, построенных из экологичного и энергоэффективного кирпича в соответствии с передовыми требованиями качества и безопасности.





Выгодные условия покупки квартир от компании Golden House повышают привлекательность ЖК Sag‘bon. К примеру, в жилом комплексе представлены доступные цены: стоимость квартир начинается от 292 млн сумов.





А приобретение квартиры в рассрочку сроком до 20 месяцев помогут воплотить мечту о собственном жилье быстрее.

Также приятный подарок от компании в виде качественного и эргономичного кухонного гарнитура украсит кухню и порадует истинных любителей готовки и выпечки.

Кроме того, все заботы о ремонте компания берет на себя. Здесь квартиры предоставляются с полным ремонтом: покупатель заезжает в готовое к проживанию и не требующее дополнительных вложений и доработок жилье. Это отличная возможность для тех, кто хочет переехать без лишней траты времени и денег.





У клиентов есть возможность купить квартиру в рассрочку на 20 месяцев только до конца октября.

Получить информацию о рассрочке и других выгодных предложениях можно в офисе продаж и по телефону: (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж ЖК Sag‘bon: Алмазарский р-н, 10-й проезд ул. Сагбан.

Ориентир: пересечение Малой кольцевой дороги и ул. Карасарай.

Сайт: sagbon.uz

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