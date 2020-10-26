Министр инновационного развития, академик Иброхим Абдурахманов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» рассказал о китайской вакцине, третью фазу клинических испытаний которой планируется провести в Узбекистане.

По словам министра, в коронной части вируса имеется три больших белка, где есть маленький доменный рецептор, который помогает заразить клетки. При этом сам по себе он безвредный, не провоцирует побочных реакций и вызывает выработку антител.

«Но наши партнеры из Китайской академии наук пришли к такому открытию, что, если провести димеризацию белков (процесс образования нового вещества путем соединения двух структурных элементов — ред.), то есть если соединить два шарика или две точки и генно-инженерным путем создать рекомбинантный белок, выработка антител в организме человека увеличивается в 100 раз», — заявил Иброхим Абдурахманов.

Глава Мининноваций пояснил, что универсальность белка в том, что он влияет не только на коронавирус, но и на другие вирусы, такие как SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), и прочие, вызывающие грипп и другие острые респираторные заболевания. Академик добавил, что уровень безопасности данной вакцины намного выше, чем у других подобных.

Министр также прокомментировал опасения пользователей социальных сетей, которые заявляют, что узбекистанцы не должны быть «подопытными кроликами» в испытании препарата.

«Никто не собирается ставить опыты, как на кроликах. Если мы хотим привезти вакцину, то обязательно должны испытать ее. Не стоит переживать по этому поводу. Перед применением этой или другой вакцины на жителях Узбекистана мы должны это проверить. Неважно, какая это вакцина. Мы не можем ее напрямую применить на населении», — подчеркнул Иброхим Абдурахманов.

Министр также сказал, что третья фаза клинических испытаний вакцины будет проводиться на основе медицинской страховки, под круглосуточным наблюдением специалистов семейных поликлиник и контроля общего состояния испытателей.

Иброхим Абдурахманов отметил, что в процессе тестирования вакцины с добровольцев не будут взимать какие-либо выплаты. Кроме того, им будет оказана всесторонняя поддержка, а для получения ПЦР-анализов и проверки уровня выработки антител в течение года они могут быть вызваны на обследование до восьми раз.

Министр добавил, что как специалист тщательно изучил данную вакцину и рекомендовал ее даже членам своей семьи. По его словам, сегодня высокий спрос на технологию вакцинации во всем мире и с учетом 7-миллиардного населения земли невозможно обеспечить вакциной всех ее жителей. Трансфер технологии в Узбекистан осуществится только после тщательного изучения вакцины, говорится в сюжете «Узбекистан 24».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Министерство инновационного развития договорилось с Академией наук Китая о проведении в Узбекистане третьей фазы клинических испытаний вакцины, произведенной компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Сообщалось, что тестирование будет проводиться на добровольцах в возрасте 18 лет и старше, а перед началом испытаний представители КНР проведут несколько тренингов по разъяснению условий вакцинации.

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