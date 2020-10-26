В прошедшую пятницу исполнилось 100 лет со дня рождения Джанни Родари, автора самой популярной сказки XX века про революцию решительных овощей «Приключения Чиполлино». Из-под пера итальянского писателя-коммуниста вышла еще повесть «Джельсомино в Стране лжецов» и еще много произведений, в том числе и для взрослых. Но главным остается история о смелом луковом герое.

Родари придумал сказочную овощную страну в то время, когда его родной Италии предстоял выбор пути, которым идти дальше, — «светлый» коммунистический или с «темными» пятнами капитализма. Между тем, сегодня, когда мы знаем наверняка, что свободы нет нигде, а есть лишь разные степени несвободы, коллизии сказки нам как никогда близки.

«Кавалер Помидор ухватился за край крыши обеими руками и стал трясти домик изо всех сил. Крыша ходила ходуном, и аккуратно уложенная черепица разлеталась во все стороны.

— Ваша милость, — взмолился кум Тыква, — уверяю вас, что у меня было разрешение на постройку домика! Мне его дал когда-то сам синьор граф Вишня!

— Граф Вишня умер тридцать лет тому назад — мир его праху! — а теперь земля принадлежит двум благополучно здравствующим графиням. Поэтому убирайся отсюда вон без всяких разговоров!".

Наше современное медийное пространство наполнено множеством историй о сносах под «точечную» застройку расторопных девелоперов, а чиновники регулярно подвергают ревизии наше право самим выбирать, где нам жить и с какими соседями. В этой бесконечной борьбе людей за право не быть обманутыми на нас с надеждой смотрит бедняга Тыква, незатейливое жилище которого пытается разрушить машина всевозможных «реноваций».

Я вполне отдаю отчет, что герои Родари практически пропали с радаров наших образовательных программ и полок в комнатах наших детей. Пришедшие им на смену персонажи по-своему хороши, назидательны и помогают раскрывать и воспитывать в нашем поколении много важных качеств. Зачастую весьма утилитарных и практичных — для перезагрузки во взрослую жизнь.

И вот что здесь любопытно: Чиполлино и его друзья буквально заряжены духом идеализма, где справедливость обязательно должна восторжествовать. Жизнь, безусловно, нас всех заставляет приземлиться в нужной для каждого из нас точке взросления. Но парень-луковка и старик-тыковка всегда будут наполнены жаждой справедливости. Именно этот жизненный витамин прививают с самого детства наивные по сегодняшним меркам творения итальянского идеалиста. До настоящих слез радости.

В «Чиполлино» есть такая фраза: «С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. И это возмутительно». Знаменитый лозунг американских отцов-основателей No taxation without representation («Нет налогам без представительства») тоже ведь возник, когда люди захотели узаконить справедливость. Дать понять власти, на чьи деньги она содержится. Тяга к торжеству правды в каждом из нас сильна, но лишь у немногих она обретает реальную форму воплощения.

Конечно же, в наше время большое значение имеет информационная среда, она позволяет привлечь к проблеме не только внимание, но и помочь нуждающимся. Истории сохранения домов, в том числе исторических, без сетевой поддержки могли потонуть в начальственном безразличии. Но круги все же разошлись по воде — в первую очередь, потому что и сами люди оставались верны своим принципам.

Примеры личной стойкости жильцов и твердого желания бороться за право дело до конца доказывают, что даже простая вера в справедливость намного плодотворней скепсиса и цинизма. Мир улучшают не те, у кого нет иллюзий на его счет, а те, кто повторяет вслед за героями Родари: «Когда берешься за что-нибудь, так уж надо выполнять дело до конца».

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