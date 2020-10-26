Военно-медицинская академия Вооруженных Сил Министерства обороны Узбекистана образуется на базе военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 22 октября об организации качественно новой системы подготовки кадров в области военной медицины.

В документе отмечается, что в системе здравоохранения все еще имеется ряд проблем, препятствующих подготовке высококвалифицированных специалистов в военной медицине. В частности, не внедрена непрерывная профессиональная подготовка, наблюдается низкий уровень использования в учебном процессе инновационных разработок и технологий.

«Требуется уделить внимание подготовке высококвалифицированных специалистов военной медицины, принимающих участие в ликвидации последствий чрезвычайных положений (ситуаций), ведущих организационно-профилактические работы в данном направлении», — говорится в постановлении.

Основными задачами академии определены:

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в области военной медицины для министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил;

подготовка в сфере медицины узких специалистов, научно-педагогических кадров, а также офицеров резерва и запаса медицинской службы;

внедрение в образовательный процесс передовых педагогических и инновационных медицинских технологий, основанных на международных образовательных стандартах;

проведение фундаментальных, прикладных и инновационных научно-исследовательских работ, направленных на решение существующих проблем в практике военной медицины;

проведение научных исследований по развитию образовательного процесса и в сфере здравоохранения в сотрудничестве с ведущими национальными и зарубежными высшими, высшими военными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями и другими.

Начиная с 2021/2022 учебного года кандидаты в академию отбираются Министерством обороны среди студентов, окончивших пятый курс факультета «лечебное дело» и четвертый курс факультета «медико-профилактическое дело» медицинских вузов страны, показавших наиболее высокие результаты по итогам обучения и желающих продолжить обучение в Военно-медицинской академии и проходить в будущем военную службу по контракту.

Обязательное двухгодичное обучение курсантов в академии будет проводиться на основе двухэтапной учебной программы: первый год — в бакалавриате, второй — военной интернатуре по специальностям, необходимым для Вооруженных Сил Узбекистана. Курсантам по окончании бакалавриата присваивается воинское звание «лейтенант медицинской службы», по окончании военной интернатуры — «старший лейтенант медицинской службы».

Медицинские кадры узких специальностей будут готовиться в клинической ординатуре и магистратуре академии, а научно-педагогические кадры — в докторантуре. Центральный военный клинический госпиталь Минобороны определен учебной и клинической базой, а также основным центром снабжения академии.

Переподготовка и повышение квалификации медработников, окончивших другие образовательные учреждения, будут проходить на платно-контрактной основе. В структуре академии также будет создан Научно-исследовательский институт военной медицины.