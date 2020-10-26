Основными причинами роста цен на мясную продукцию стали удорожание сырья для кормов, сокращение импорта рогатого скота и повышение спроса в результате ослабления карантина и возобновления работы общепита. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития и сокращения бедности, посвященном инфляции в сентябре.

Напомним, по данным Госкомстата наиболее значительный рост цен в сентябре зарегистрирован на яйца (6,5%), мясо, птицу, рыбу (3,8%) и плодоовощную продукцию (3%). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечал, что резкий рост цен на мясо, яйца, растительное масло и сахар вызывает недовольство населения. После этого на короткое время дорогое мясо (мякоть, филе) пропало с прилавков базаров и крупных супермаркетов, но после общественного резонанса ассортимент мяса стал прежним.

Минэкономразвития, комментируя причины повышения цен, отмечает, что сезонное снижение остатков сырья для кормовой базы скота, в частности, хлопкового шрота, шелухи и кормосмеси привело к росту их биржевых цен на 17%, 21% и 27% соответственно.

Что же касается сокращение импорта рогатого скота, оно связано с ограничениями по экспорту со стороны Казахстана. Напомним, в начале года Министерство сельского хозяйства Казахстана приняло решение полностью запретить экспорт живого скота. Основной причиной был назван взрывной рост поставок в Узбекистан.

По данным Минэкономразвития, в 2020 году по результатам 8 месяцев было ввезено всего лишь 25 тысяч голов крупного рогатого скота и 12,5 тысячи голов мелкого. При этом в 2019 году импорт голов крупного и мелкого рогатого скота по итогам 8 месяцев составлял 146 тысяч голов и 258 тысяч голов соответственно.

Повышение спроса на мясную продукцию Минэкономразвития связывает с оживлением работы предприятий общественного питания после снятия карантинных ограничений с середины августа.

При этом, отмечается в обзоре, в январе-июне нынешнего года в Узбекистане было произведено 1,1 млн тонны мяса, что на 1,1% больше по сравнению с январем-июнем 2019 года. Кроме того, за январь-сентябрь 2020 года ввезено 14 тысячи тонн говядины и 20 тысяч тонн куриного мяса. Напомним, с начала этого года действует порядок выделения государственных субсидии на производство и импорт крупного и мелкого рогатого скота, рыбы и птицы.

Мировая конъюнктура цены на мясо по индексу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в сентябре сократилась в среднем на 7,4%, немного снизившись (на 0,9%) по сравнению с августом, продолжая общую тенденцию снижения, наблюдаемую с января, отмечает Минэкономразвития.

В годовом исчислении индекс снизился на 9,5% по сравнению со своим значением в соответствующем месяце прошлого года (9,4%), в то время как цены на баранину снизились на фоне высоких сезонных поставок из Австралии. Напротив, котировки на мясо птицы выросли, подкрепленные быстрыми темпами международных продаж и ограниченными экспортными поставками из Бразилии. Цены на мясо крупного рогатого скота оставались стабильными, поскольку рост котировок бразильской продукции был почти компенсирован снижением цен на австралийскую продукцию, что в значительной степени отражало основные условия импортного спроса, с которыми сталкиваются все рынки.

Вышеперечисленные факторы и зеркальное движение цен на мясо в мире обуславливает, что повышение цен на мясную продукцию в Узбекистане не в полной мере зависело от внешних факторов, а вполне вероятно формировалось из-за слабого внутреннего урегулирования цен, что в свою очередь было связано с неразвитостью кормовой базы для обеспечения адекватного уровня предложения мясной продукции, несмотря на скромное увеличение уровня производства, считают в Минэкономразвития.