Основными причинами роста цен на мясную продукцию стали удорожание сырья для кормов, сокращение импорта рогатого скота и повышение спроса в результате ослабления карантина и возобновления работы общепита. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития и сокращения бедности, посвященном инфляции в сентябре.
Напомним, по данным Госкомстата наиболее значительный рост цен в сентябре зарегистрирован на яйца (6,5%), мясо, птицу, рыбу (3,8%) и плодоовощную продукцию (3%). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечал, что резкий рост цен на мясо, яйца, растительное масло и сахар вызывает недовольство населения. После этого на короткое время дорогое мясо (мякоть, филе) пропало с прилавков базаров и крупных супермаркетов, но после общественного резонанса ассортимент мяса стал прежним.
Минэкономразвития, комментируя причины повышения цен, отмечает, что сезонное снижение остатков сырья для кормовой базы скота, в частности, хлопкового шрота, шелухи и кормосмеси привело к росту их биржевых цен на 17%, 21% и 27% соответственно.
Что же касается сокращение импорта рогатого скота, оно связано с ограничениями по экспорту со стороны Казахстана. Напомним, в начале года Министерство сельского хозяйства Казахстана приняло решение полностью запретить экспорт живого скота. Основной причиной был назван взрывной рост поставок в Узбекистан.
По данным Минэкономразвития, в 2020 году по результатам 8 месяцев было ввезено всего лишь 25 тысяч голов крупного рогатого скота и 12,5 тысячи голов мелкого. При этом в 2019 году импорт голов крупного и мелкого рогатого скота по итогам 8 месяцев составлял 146 тысяч голов и 258 тысяч голов соответственно.
Повышение спроса на мясную продукцию Минэкономразвития связывает с оживлением работы предприятий общественного питания после снятия карантинных ограничений с середины августа.
При этом, отмечается в обзоре, в январе-июне нынешнего года в Узбекистане было произведено 1,1 млн тонны мяса, что на 1,1% больше по сравнению с январем-июнем 2019 года. Кроме того, за январь-сентябрь 2020 года ввезено 14 тысячи тонн говядины и 20 тысяч тонн куриного мяса. Напомним, с начала этого года действует порядок выделения государственных субсидии на производство и импорт крупного и мелкого рогатого скота, рыбы и птицы.
Мировая конъюнктура цены на мясо по индексу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в сентябре сократилась в среднем на 7,4%, немного снизившись (на 0,9%) по сравнению с августом, продолжая общую тенденцию снижения, наблюдаемую с января, отмечает Минэкономразвития.
В годовом исчислении индекс снизился на 9,5% по сравнению со своим значением в соответствующем месяце прошлого года (9,4%), в то время как цены на баранину снизились на фоне высоких сезонных поставок из Австралии. Напротив, котировки на мясо птицы выросли, подкрепленные быстрыми темпами международных продаж и ограниченными экспортными поставками из Бразилии. Цены на мясо крупного рогатого скота оставались стабильными, поскольку рост котировок бразильской продукции был почти компенсирован снижением цен на австралийскую продукцию, что в значительной степени отражало основные условия импортного спроса, с которыми сталкиваются все рынки.
Вышеперечисленные факторы и зеркальное движение цен на мясо в мире обуславливает, что повышение цен на мясную продукцию в Узбекистане не в полной мере зависело от внешних факторов, а вполне вероятно формировалось из-за слабого внутреннего урегулирования цен, что в свою очередь было связано с неразвитостью кормовой базы для обеспечения адекватного уровня предложения мясной продукции, несмотря на скромное увеличение уровня производства, считают в Минэкономразвития.
Виктор Неизвесный
То есть в том что в стране не осталось мясного производства виноват Казахстан, потому что закрыл экспорт? Миллиарды выделяли на закуп скота для разведения и что? Люди поехали в Казахстан, привезли скот зарезали и всё. Вот и вся программа. Деньги освоены, а разводить скотину никто не собирается?
Azamat M.
Гениально, спасибо! Чтобы мы делали без мудрого Минэкономразвития! Сидели бы и гадали, наверное: “А от чего это у нас тут мясо подорожало? Может из-за ретроградного Меркурия?“.
Напоминает анекдот: “Цены не бензин подорожали в результате удорожания стоимости транспортировки бензина возникшей из-за подорожания бензина“.
外人
как говорится, ВОТ ИМЕННО!!, этой проблеме уже около года!!!, эту проблему было обещано решить (если не изменяет память: за счет увеличения животноводческих хозяйств, и, увеличения собственной кормовой базы, и т.д.), — обещанное еще тогда, до сих пор получается что не исправлено!! стоит ли при этом удивляться тому что в итоге ситуация в целом за прошедшее время стала только еще хуже??!! О_о..
Wild Mapper
Ограничение импорта любых товаров (под предлогом защиты местного производителя) — возврат к железному занавесу. Как же надоели эти бесконечные ограничения в течение уже 24 лет!
Наше мясо дороже мяса на Лондонской ярмарке — на ярмарке в районе Льюшам афганцы умудряются продавать мясо без костей за 2,5 фунта за кило.
Artem Tom
А где неэффективное управление экономикой, отсутствие собственного производства кормов и высокие пошлины на импортное сырье?
Наталья Пиянзина
По поводу неразвитости кормовой базы: уже лет 10 одним из пунктов проектов на осушенном дне Арала, является пункт выращивание кормов для скота, и хотелось бы отметить, что это многомиллионные проекты, и работы проводятся на сотнях гектаров. Где же эти обещанные корма? А в регулировании цен мясной продукции вероятно активное участие принимают заинтересованные люди.
Слава
Если стоимость мяса высокая, значит она должна быть высокой. Глупо требовать людей продавать золото по цене песка. Нельзя заставить продавцов продавать с минимальной прибылью, если есть спрос превышающий предложение. Что же можно сделать? Не допускать спекуляций, монополий и сговоров, обеспечить прозрачность и честность для всех игроков, создать условия для честной конкуренции, и в случае если нет возможности обеспечить население этим продуктом, то открыть рынок для иностранной продукции. Нельзя оставлять людей без мяса, потому что сами не в состоянии вырастить достаточно скота.
Ну и переходить на птицу и свинину, она дешевле и вкуснее!
Vladimir Vladimir
Так почему не открыть рынок для дешевого мяса из Австралии и Бразилии? Как временную меру до нормализации ситуации с местным производством.
Шахзод Иноятов
“Повышение спроса на мясную продукцию Минэкономразвития связывает с оживлением работы предприятий общественного питания после снятия карантинных ограничений с середины августа.“.. Дорожало до, во время и после, кому это говорится не понятно.. что сделали, чтоб этого не было не понятно, Казахстан виноват?
Борис Халиков
Единственная причина роста цен на мясо-это безграмотные чиновники. 9 месяцев назад, Казахстан ввел запрет на импорт КРС. Об этом всем было известно. Если бы чиновники немного думали, то можно было подписать государственный контракт через Узбексавдо на покупку качественной и недорогой говядины из Австралии и Новой Зеландии, в период Союза так и поступали. Притом что мясо из этих стран качественное, и по цене приемлемое, и главное безопасное, что не скажешь про Белорусскую говядину.
Алексей Николаевич
Повышение спроса, связанное с оживлением работы общепита- это чиновники могут оставить себе, для успокоения. У нас, что за это время в два раза увеличилось количество точек общепита??? Что за чушь несут! Сколько обанкротилось предпринимателей- забыли? А народ обнищал как? Минэкономразвития вам всем надо свалить с должностей и уступить место грамотным и правдивым экономистам.