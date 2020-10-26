Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 октября провел совещание по приоритетным задачам трансформации электроэнергетических предприятий, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, сегодня износ оборудования электростанций страны составляет более 50%. Расход топлива на старых мощностях в 2 раза выше, чем на новых парогазовых установках. В связи с этим президент подчеркнул, что необходимо продолжить модернизацию, но не за счет привлечения средств под гарантии государства, как прежде, а за счет частного капитала.

«Национальным электрическим сетям Узбекистана», «Региональным электрическим сетям», «Тепловым электрическим станциям» и «Узбекгидроэнерго» указано перейти на подготовку финансовой отчетности в соответствии с мировыми стандартами для получения международного кредитного рейтинга и выпуска еврооблигаций в будущем. В правления и наблюдательные советы предприятий будут привлечены иностранные специалисты для содействия процессу трансформации.

Глава государства отметил, что сейчас из-за отсутствия правил работы оптового рынка электроэнергии с инвесторами заключаются долгосрочные соглашения о закупке энергии по фиксированным ценам. В будущем такой подход может привести к ограничению конкуренции, указал президент. Он поручил разработать документ, определяющий этапы и правила перехода к конкурентному рынку электроэнергии.

Шавкат Мирзиёев также поручил ускорить строительство новых электростанций в ряде областей и привлечь к ним инвестиции на основе государственно-частного партнерства.