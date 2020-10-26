В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 8:10 утра 26 октября ощущалось землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр землетрясения располагался на границе Таджикистана и Кыргызстана. Магнитуда составила 4,9, глубина — 10 км.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Ташкент (292 км) — 2 балла;
- Наманган (168 км) — 3 балла;
- Андижан (152 км) — 3 балла;
- Фергана (99 км) — 4 балла;
- Гулистан (276 км) — 2 балла;
- Джизак (341 км) -2 балла;
- Самарканд (411 км) — 2 балла;