В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 8:10 утра 26 октября ощущалось землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения располагался на границе Таджикистана и Кыргызстана. Магнитуда составила 4,9, глубина — 10 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ташкент (292 км) — 2 балла;
  • Наманган (168 км) — 3 балла;
  • Андижан (152 км) — 3 балла;
  • Фергана (99 км) — 4 балла;
  • Гулистан (276 км) — 2 балла;
  • Джизак (341 км) -2 балла;
  • Самарканд (411 км) — 2 балла;