В результате дорожно-транспортного происшествия 21 октября в Кувинском районе Ферганской области погиб человек, сообщило Министерство внутренних дел.

Несовершеннолетний водитель Nexia, двигаясь по улице Урта хужа хаса, совершил наезд на стоящего на обочине пешехода К. З., который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следственным отделением при ОВД Кувинского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

Напомним, на портале коллективных обращений Mening Fikrim в августе была размещена онлайн-петиция с предложением снизить возрастной порог для выдачи водительских прав с 18 до 16 лет. В ГУБДД МВД заявили, что в этом возрасте молодые люди должны продолжить образование и не отвлекаться на другие занятия.