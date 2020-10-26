Как правило, более 70% жителей любого жилого комплекса составляют семьи с детьми. В концепции современного жилого комплекса Yangi ChoshTepa в Сергелийском районе Ташкента особое место занимает организация комфортного и безопасного пространства для детских прогулок и игр.

Ежедневные прогулки на свежем воздухе являются обязательной частью детского распорядка дня. Yangi ChoshTepa предлагает продуманные решения для выполнения данной рекомендации.

Основным приоритетом самого проекта стало создание максимально экологичных условий. Комплекс расположен на берегу канала Джун. Непосредственная близость к воде создает приятный микроклимат и способствует увлажнению воздуха.

Большую часть территории жилого комплекса занимают зеленые насаждения. Закрытые внутренние дворы свободны от автомобилей. Для них здесь предусмотрены специальные парковочные места.

Каждый двор оборудован зоной для пеших прогулок. Здесь молодые мамы могут комфортно передвигаться и гулять с малышами в колясках. Детей постарше ждут оборудованные детские площадки, которые способствуют их всестороннему развитию, повышают навыки общения и взаимодействия. Качели, горки, качалки выполнены из экологичных материалов в соответствии со стандартами качества и безопасности. В то время, пока малыши резвятся на площадке, их родители могут спокойно наслаждаться отдыхом на скамейках.





Компания Bizning Uylar Development предлагает покупателям приобрести квартиру на выгодных условиях рассрочки или кредита. Годовая процентная ставка по кредиту в ЖК Yangi ChoshTepa составляет 18%, срок кредита — до 20 лет.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию более 500 единиц жилья. А это значит, что покупатели становятся владельцами квартиры, полностью готовой к заселению.

В Yangi ChoshTepa жильцов ждет забота в каждом квадратном метре.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар.

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