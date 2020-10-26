Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила, что 26 октября в Беларуси начинается общенациональная забастовка.
Днем 25 октября истек срок «народного ультиматума», который Светлана Тихановская ранее предъявила президенту Александру Лукашенко. Она требовала от него уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим и освободить политзаключенных. Условия ультиматума не были выполнены.
«Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается Народная Забастовка — следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам», — заявила Тихановская.
Она призвала частный бизнес, религиозные общины, культурных и спортивных деятелей, работников IT-сферы проявить солидарность и поддержать бастующих. «Ведь они сегодня рискуют личной свободой, чтобы мы добились свободы для нашей страны», — написала бывшая соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах.
Как пишет портал TUT.BY, многие государственные предприятия в понедельник утром остановили работу, рабочие собираются на забастовки.
В минувшее воскресенье в городах Беларуси также прошли протесты «Народного ультиматума». Акция в Минске, отмечает TUT.BY, стала самой многочисленной за последний месяц, в ней приняли участие около 100 тысяч человек. Против протестующих применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. По данным правозащитников, по всей стране в этот день задержали порядка 300 человек.
Renat Akchurin
Лукашенко, пора на выход!
Vladimir Lee
Так благодаря этим забастовкам только народ и пострадает, у чиновников то всегда будет теплое место и чай с булочкой, а простой народ с голоду подохнет.. Необдуманное действие и точно не в интересах народа..
Вазген Ксеракопян
Да да. Если после ухода Лукашенко и ее прихода к власти Беларусь заживет в шоколаде прям — я съем свою кожаную кепку..