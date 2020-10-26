Агентство «Узархив» опубликовало фотоснимки вскрытия гробницы Амира Темура в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде, которое состоялось в 1941 году. Сообщается, что документы хранились в Государственном архиве Самаркандской области.

Открытием гробницы руководили председатель экспедиции, математик Ташмухаммад Кары-Ниязов и антрополог Михаил Герасимов. Все происходящее на камеру снимал кинооператор Малик Каюмов.

Раскопки начались 16 июня, сперва были вскрыты могилы сыновей Улугбека — внука Амира Темура, затем усыпальницы его сыновей — Мираншаха и Шахруха. Останки Улугбека достали 18 июня, а гроб самого Амира Темура вскрыли 20 июня.

В археологической среде имеется легенда о том, что Великая отечественная война началась из-за вскрытия гробницы Тамерлана, выпустившей дух войны. Миф основан на том, что раскопки гробницы Тамерлана начались 16 июня 1941 года в связи с постройкой у мавзолея Гур-Эмир гостиницы «Интурист». Строители гостиницы перекрыли один из арыков, и вода затопила склеп. Началось разрушение останков Темура — их покрыли кристаллики гипса. В попытках предотвратить гибель захоронения древнего властителя к раскопкам приступила группа учёных под руководством Михаила Михайловича Герасимова. При вскрытии герметизированного гроба 19 июня 1941 года испарения ароматических веществ заполнили помещение гробницы, что легло в основу легенды о «духе Тамерлана»



