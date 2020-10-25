Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в возрасте 78 лет, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что еще в 1990-е годы Ли Гон Хи лечился от рака легких, а в 2014-м перенес инфаркт, после которого отошел от управления компанией. Последние несколько лет он оставался формальным главой компании, а фактически Samsung руководит его сын Ли Чжэ Ену.

«Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о „новом управлении“ стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. <...> Его наследие будет вечным», — говорится в заявлении Samsung, передает Reuters.

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. Его отец, Ли Бен Чхоль, был основателем Samsung Group. Ли Гон Хи работал в компании с 1966 года, а возглавил ее в 1987-м, за две недели до смерти отца.

К тому моменту Samsung был крупным по региональным меркам производителем электроники очень низкого качества. Сам Ли заявил, что компания «больна раком второй стадии», но все еще можно исправить, пишет The Bell.

В 1993 году бизнесмен собрал топ-менеджеров в Германии и предложил им план, который должен был превратить Samsung из производителя второсортных телевизоров в мирового лидера рынка электроники. На этой встрече он произнес свою знаменитую фразу «Нам надо поменять все, кроме жен и детей». Ли предложил новый принцип работы компании — производить как можно более качественные продукты, даже если это привело бы к спаду продаж.

По его началом сотрудники начали приходить на работу к 7 утра (вместо 8:30), а для поднятия боевого духа устраивал массовые мероприятия. Например, в 1995 году в присутствии 2000 сотрудников Samsung сжег 150 тысяч телефонов, факсов и телевизоров на 50 млн долларов, которые не удовлетворяли его требованиям к качеству.

Ли Гон Хи считал, что недостаток Samsung заключается в слабой корейской корпоративной культуре, в которой упор делался на авторитарный стиль руководства. Он предложил концепцию «нового управления», в рамках которой подчиненные могли указывать своим руководителям на ошибки, сообщает РБК.

Под его руководством компания из небольшого корейского производителя выросла в крупную международную корпорацию. По данным The Bell, к 2006 году Samsung, опередив Sony, стал мировым лидером по продаже телевизоров с плоским экраном, а капитализация компании превысила 100 млрд долларов. Сейчас она превышает 300 млрд долларов. В 2012 году Samsung стал крупнейшим в мире (по числу проданных устройств) производителем сотовых телефонов, которым остается и до сих пор.

В 2008 года Ли Гон Хи был вынужден уйти в отставку, поскольку суд приговорил его к условному заключению по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Позже приговор был отменен, и в 2010 году Ли Гон Хи вернулся к управлению концерном.

В отношении его сына Ли Чжэ Ену также заводили несколько дел. В 2017 году его обвинили в даче взятки в размере около 6,38 млн долларов, а также в обещании предоставить еще 38 млн долларов за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. В итоге Ли Чжэ Ена приговорили к пяти годам лишения свободы, однако позже суд заменил срок на условный.

В 2019 году суд отправил дело Ли Чжэ Ена на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию, а в сентябре ему предъявили новое обвинение по делу о слиянии корпораций, отмечает РБК.

Ли Чжэ Ену и его родственникам по корейским законам придется заплатить за наследство налог в 50% — около 10 млрд долларов. Это угрожает размыть контроль семьи Ли над Samsung, которой для оплаты налога придется продавать какие-то из своих активов, отмечает The Bellсо ссылкой Bloomberg.