«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов теплых салатов, которые легко смогут заменить основное блюдо.

Немецкий салат





Немецкая кухня славится блюдами из картофеля. Этот теплый салат — сытный и очень вкусный — настоящее национальное достояние.

Картофельный салат с редисом





Быстрое и легкое в приготовлении блюдо. Картофельный салат с редисом вполне может заменить гарнир или стать полноценным перекусом.

Салат с курицей и баклажанами





Теплый салат с курицей и баклажанами приготовить совсем не сложно. Он с легкостью может заменить основное блюдо.

Cалат с помидорами и баклажанами





Этот овощной салат идеален в теплом виде и неповторим в холодном. Сочные помидоры, нежные жареные баклажаны, хрустящий сладкий перец всегда выигрышно сочетаются друг с другом.

Cалат с грибами и курицей





Грибы и курица — классическое сочетание. В этот салат добавляется всего несколько ингредиентов и этого достаточно, чтобы салат заиграл совершенно другими красками.

Теплый салат со стейком





Теплый салат со стейком может стать вариантом готового блюда или же дополнением к нему. Салат отлично сочетается с необычайно вкусным соусом и нежными кусочками стейка.

Римский теплый салат





В этом салате идеально сочетаются зелень и мясо, еще он вполне может заменить полноценный прием пищи.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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