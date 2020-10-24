«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов теплых салатов, которые легко смогут заменить основное блюдо.
Немецкий салат
Немецкая кухня славится блюдами из картофеля. Этот теплый салат — сытный и очень вкусный — настоящее национальное достояние.
Картофельный салат с редисом
Быстрое и легкое в приготовлении блюдо. Картофельный салат с редисом вполне может заменить гарнир или стать полноценным перекусом.
Салат с курицей и баклажанами
Теплый салат с курицей и баклажанами приготовить совсем не сложно. Он с легкостью может заменить основное блюдо.
Cалат с помидорами и баклажанами
Этот овощной салат идеален в теплом виде и неповторим в холодном. Сочные помидоры, нежные жареные баклажаны, хрустящий сладкий перец всегда выигрышно сочетаются друг с другом.
Cалат с грибами и курицей
Грибы и курица — классическое сочетание. В этот салат добавляется всего несколько ингредиентов и этого достаточно, чтобы салат заиграл совершенно другими красками.
Теплый салат со стейком
Теплый салат со стейком может стать вариантом готового блюда или же дополнением к нему. Салат отлично сочетается с необычайно вкусным соусом и нежными кусочками стейка.
Римский теплый салат
В этом салате идеально сочетаются зелень и мясо, еще он вполне может заменить полноценный прием пищи.
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